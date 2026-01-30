americateve

Organismo nuclear de la ONU analiza riesgos en Ucrania tras ataques rusos

VIENA (AP) — La junta del organismo de control atómico de la ONU celebró una sesión especial el viernes para discutir los riesgos para la seguridad nuclear en Ucrania, mientras aumentan las preocupaciones de que los ataques rusos a su infraestructura energética representan un peligro creciente de un accidente nuclear.

La sede del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena el 6 de febrero del 2023. (AP foto/Heinz-Peter Bader)
La reunión urgente de la junta de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica se llevó a cabo a solicitud de Holanda con el apoyo de otros 11 países: Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumania y el Reino Unido. Aunque no producirá ningún resultado vinculante, el objetivo es aumentar la presión diplomática sobre Rusia.

El embajador holandés Peter Potman dijo a la junta que los ataques "continuos y diarios" de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania en las últimas semanas han causado daños significativos.

"No solo deja a millones de ucranianos en el frío y la oscuridad durante un invierno muy duro, sino que también impacta negativamente en la seguridad nuclear en Ucrania, llevando la perspectiva de un accidente nuclear al borde mismo de convertirse en realidad", afirmó.

El director general del OIEA Rafael Grossi declaró que el daño a las subestaciones eléctricas "socava la seguridad nuclear y debe evitarse".

Aunque las plantas de energía nuclear producen energía por sí mismas, dependen de un suministro ininterrumpido de energía externa de las subestaciones eléctricas para garantizar la refrigeración del reactor. En caso de una pérdida repentina de energía, hay generadores diésel de emergencia disponibles. Pero si estos también fallan, el riesgo de un colapso nuclear aumenta.

Ucrania tiene cuatro plantas de energía nuclear, tres de ellas bajo el control de Kiev. La cuarta y más grande, la planta nuclear de Zaporiyia, ha estado ocupada por fuerzas rusas desde los primeros días de la invasión a gran escala de Moscú en 2022. Ucrania también alberga la antigua planta de Chernobyl, el sitio del peor accidente nuclear del mundo en 1986.

"En este momento, una misión de expertos del OIEA está en marcha en las subestaciones eléctricas de Ucrania en medio de los ataques continuos a la infraestructura energética del país", indicó Grossi. "La misión evaluará 10 subestaciones cruciales para la seguridad nuclear".

El embajador ucraniano Yurii Vitrenko dijo a los periodistas al comenzar la reunión que es "el momento adecuado" para que el OIEA "arroje una luz adicional sobre la amenaza a la seguridad y protección nuclear en Europa" causada por la "destrucción sistemática y deliberada de la infraestructura energética ucraniana" por parte de Rusia.

Sostuvo que Kiev aprecia los "esfuerzos personales" del presidente estadounidense Donald Trump para "detener el terror energético por parte de la Federación Rusa" y expresó su esperanza de que estos esfuerzos traigan "resultados tangibles".

El viernes, los términos de un compromiso ruso con Trump para detener temporalmente su bombardeo de Ucrania durante el invierno seguían sin estar claros.

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de seguridad en temas nucleares de la Carnegie Corporation of New York y de la Outrider Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

