Oreo lanza galletas sin azúcar en Estados Unidos

Buenas noticias para los que harán dieta en Año Nuevo: las galletas Oreo tendrán una opción sin azúcar.

Esta imagen provista por Oreo muestra un empaque de galletas cero azúcar Oreo Zero Sugar Cookies. (Oreo vía AP)
Mondelez dijo que las Oreo Zero Sugar y las Oreo Double Stuf Zero Sugar saldrán a la venta en Estados Unidos en enero. Son una adición permanente a la línea de productos Oreo de la compañía.

Es la primera vez que Mondelez vende Oreos sin azúcar en Estados Unidos. Ya se venden en Europa y China, según la compañía.

Mondelez afirmó que los consumidores están buscando cada vez más lo que llama “indulgencia consciente”, y las nuevas Oreo llenarán un vacío existente en el mercado de galletas sándwich sin azúcar.

Otros también han notado la tendencia hacia bocadillos más saludables. En un informe a principios de este año, la empresa de investigación de mercado Circana encontró que la mayoría de los estadounidenses están buscando bocadillos que consideran “buenos para ellos”. Conagra Brands, que produce palomitas de maíz y bocadillos de carne Slim Jim, dijo en un informe reciente sobre bocadillos que los consumidores Millennials y de la Generación Z, en particular, están buscando bocadillos controlados por porciones y enfocados en el bienestar.

Coca-Cola Zero Sugar, que se introdujo en 2017 y sus ventas aumentaron 9% el año pasado, mientras que las ventas de Coca-Cola original crecieron solo 2%. Mondelez también enfrenta la competencia de Hershey, que vende versiones sin azúcar de Reese’s Peanut Butter Cups y otros dulces, y de Voortman, una marca de galletas con relleno sin azúcar.

Mondelez dijo que pasó cuatro años desarrollando las Oreo sin azúcar para asegurarse de que las galletas supieran como las originales. Para endulzarlas, las Oreo contienen maltitol, un tipo de alcohol de azúcar que también se encuentra en algunas frutas y verduras; polidextrosa, una fibra soluble; sucralosa, un edulcorante derivado del azúcar; y acesulfamo de potasio, un edulcorante sintético.

Comparar los datos nutricionales de las Oreo Zero Sugar y las regulares es complicado, ya que los tamaños de las porciones difieren.

Una porción de galletas Oreo Zero Sugar, que se define como 22,6 gramos, tiene 90 calorías, 4,5 gramos de grasa y 16 gramos de carbohidratos. Una porción de Oreo regular, que se define como tres galletas o 34 gramos, tiene 160 calorías, 7 gramos de grasa y 25 gramos de carbohidratos.

La mayor diferencia: una porción de Oreo regular contiene 13 gramos de azúcares añadidos, o el 26% de la cantidad diaria recomendada. Las Oreo Zero Sugar no contienen ninguno.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

