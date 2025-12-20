americateve

Oregón vence 51-34 a James Madison en inicio de los playoffs de fútbol americano universitario

EUGENE (AP) — Dante Moore lanzó cuatro pases de touchdown y corrió para otra anotación, y Oregon derrotó el sábado 51-34 a James Madison en la ronda inicial de los playoffs de fútbol americano universitario.

Malik Benson, receptor de Oregon, anota en el encuentro de playoffs ante James Madison, el sábado 20 de diciembre de 2025, en Eugene (AP Foto/Lydia Ely)
Los Ducks (quintos preclasificados con un récord de 12-1) avanzaron para enfrentar a Texas Tech en un partido de cuartos de final en el Orange Bowl el 1 de enero. Oregon ganó un partido de playoff por primera vez desde 2014, cuando los Ducks vencieron a Florida State en la semifinal del Rose Bowl antes de caer contra Ohio State.

El tropiezo de James Madison (19no con 12-2) dejó a los equipos del Grupo de los Cinco con un récord de 0-4 en duelos del Playoff. Tulane (17mo) también cayó 41-10 el sábado ante Mississippi (6to).

Moore completó un pase de touchdown de 41 yardas a Jamari Johnson en menos de dos minutos de juego para darle a Oregon una ventaja que no perdería. Johnson atrapó el pase de Moore con su mano derecha y se lanzó hacia la zona de anotación arrastrando a un par de defensores.

James Madison respondió con un gol de campo de 30 yardas de Morgan Suárez en su siguiente serie, que requirió 15 jugadas y consumió 8:03 minutos. Los Ducks tomaron el control desde allí, anotando cuatro touchdowns consecutivos antes de que los Dukes lograran otro gol de campo de Suárez

Ello colocó el marcador 34-6 justo antes del medio tiempo.

Al quedar atrás por un margen tan amplio, James Madison se alejó de su ataque terrestre, que ocupaba el quinto lugar en la nación en promedio de yardas por encuentro al comenzar la noche. El Jugador del Año de la Sun Belt, Alonza Barnett III, completó 23 de 48 pases, incluyendo un envío de touchdown de 47 yardas a Nick DeGennaro en la primera serie de James Madison del tercer cuarto.

Oregon respondió rápidamente con dos touchdowns, incluyendo el segundo del receptor Malik Benson y un despeje bloqueado que Jayden Limar recogió y devolvió 15 yardas para una anotación. James Madison anotó los últimos tres touchdowns.

Fue la séptima victoria consecutiva de los Ducks desde que perdieron ante el primer preclasificado Indiana por 30-20 el 11 de octubre. James Madison había ganado 11 seguidos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

