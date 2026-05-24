Ordenan evacuar a 40.000 personas por riesgo de explosión de un tanque químico en California

No se reportaron heridos después de que el tanque presurizado se sobrecalentó el jueves y comenzó a liberar vapores en un recinto empresarial en Garden Grove, unos 60 kilómetros (40 millas) al sur del centro de Los Ángeles, según la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

Pero las autoridades indicaron que las válvulas del tanque están rotas o “atascadas”, lo que impidió que los equipos retiraran el contenido o aliviaran la presión del contenedor, señaló Craig Covey, jefe de división de los bomberos del condado.

La principal esperanza de los bomberos es encontrar una manera de enfriar el material químico dentro del tanque para que no tenga una fuga ni explote. Si eso no es posible, el profesor de ingeniería de la Universidad Purdue Andrew Whelton afirmó que lo mejor sería que el tanque presentara una fuga para que la sustancia pudiera quedar mayormente contenida. El peor escenario sería una explosión que pudiera dispersar el material químico sobre una amplia zona y lanzar metralla.

Si la temperatura dentro del tanque sigue aumentando, la presión seguirá acumulándose a medida que el metacrilato de metilo se convierta de líquido a gas, porque las autoridades dijeron que las válvulas de alivio de presión del tanque ya no funcionaban. Whelton comentó que es poco probable que los bomberos consideren hacer un agujero en el tanque por temor a que eso genere una chispa que pudiera inflamar el gas volátil e inflamable.

Varios drones monitoreaban las temperaturas a intervalos de 10 minutos para detectar cualquier aumento repentino, y se trabajaba en la planificación para garantizar que una posible fuga pudiera evitarse rápidamente para que no se propagara hacia vías fluviales o el océano, escribió Covey al anochecer en una publicación en la red social X.

“Quedarnos sentados y permitir que estos tanques fallen es inaceptable”, manifestó Covey, y añadió que no había garantía de que los tanques no se rompan y tengan fugas. “Nuestro objetivo es proteger sus hogares —que no sufran daños— y proteger el medio ambiente”.

El tanque no se estaba enfriando como se pensó al principio

Los esfuerzos por enfriar el tanque parecían estar funcionando el viernes, pero Covey se retractó al día siguiente y explicó que una lectura realizada por drones en realidad mostraba la temperatura en el exterior del tanque, no en el interior.

“Lamentablemente sí tengo que informar que la temperatura era de 90 grados”, dijo Covey, lo que equivale a 32 grados Celsius, frente a los 77 ºF (25 ºC) de la mañana anterior.

Enfriar el tanque es importante porque el punto de ignición del material en forma líquida es de 50 ºF (10 ºC), según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional.

Vecinos frustrados y estresados

Al principio se ordenó a la gente en Garden Grove que se fuera. Luego, las órdenes de evacuación se ampliaron a algunas zonas de otras cinco ciudades del condado Orange, incluidas Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park y Westminster. Algunas personas con mascotas planeaban dormir en sus autos.

Varios refugios permanecían abiertos el sábado, tres de ellos en escuelas secundarias.

Marco Solano, de 32 años, pasó la noche del viernes en la casa de sus padres, frustrado por la situación y siguiendo las noticias para ver si podía volver a casa.

“No creo que deban tener químicos peligrosos en un área residencial, especialmente tan peligrosos como para tener que evacuar a la gente”, expresó Solano. “Pero, de nuevo, no depende de mí. Yo no hago las leyes. Yo no hago las reglas. Supongo que sólo tenemos que hacer lo que sea mejor”.

Solano, quien tiene varios trabajos, dijo que se sentía muy cansado y débil y creía que el estrés por la fuga química estaba agravando su anemia y su colitis ulcerosa.

“Esto me ha estado afectando bastante”, comentó.

Solano también contó que fue a su apartamento después del trabajo el viernes para recoger pertenencias y vio a otros vecinos que no habían evacuado, y se preocupó por ellos.

Una exposición podría provocar problemas de salud

El tanque dañado se encuentra en GKN Aerospace, que fabrica piezas para aeronaves comerciales y militares. Contiene entre 22.700 y 26.500 litros (de 6.000 a 7.000 galones) de metacrilato de metilo, utilizado para fabricar piezas de plástico.

La exposición al metacrilato de metilo puede causar problemas respiratorios graves e incluso dejar a alguien inconsciente. También puede provocar problemas neurológicos e irritar la piel, los ojos y la garganta, según fichas informativas sobre el químico. Pero funcionarios de salud del condado Orange dijeron que el producto se detecta con facilidad por el olor y que los residentes podrían notarlo en un área amplia sin sufrir daños.

Whelton indicó que el volumen de material en el tanque es mucho menor que en el desastroso descarrilamiento de tren de 2023 en East Palestine, Ohio, que él estudió, cuando se liberaron más de 115.000 galones (435.000 litros) de cloruro de vinilo después de que las autoridades abrieran cinco vagones cisterna y quemaran la sustancia.

“Muchos de estos son efectos agudos, de acción rápida. Pero cuanto más tiempo permanezca alguien en contacto con esto, mayor es el potencial de que ocurra un daño significativo”, sostuvo Whelton.

Si hay una explosión, las autoridades dijeron que esperan “daños estructurales severos y un perjuicio significativo” en la zona de explosión más cercana al tanque.

Si una explosión libera el material al aire, afirmó Whelton, será crucial realizar un monitoreo detallado del aire específicamente para metacrilato de metilo y no solo pruebas genéricas de compuestos orgánicos volátiles, como hicieron las autoridades en East Palestine. Las pruebas generales, a menudo realizadas con detectores portátiles, podrían no ser capaces de detectar el químico. También podrían ser necesarias pruebas en interiores de edificios y viviendas antes de que los residentes regresen a casa.

El clima será un factor importante para determinar hacia dónde se desplazaría una nube de productos químicos en caso de explosión. Las autoridades elaboraban mapas para predecir distintos escenarios sobre qué áreas se verían más afectadas.

Mientras tanto, se han instalado barreras de contención para evitar que el químico entre en desagües pluviales o llegue a arroyos o al océano cercano en caso de derrame, indicó Covey.

Declaración de emergencia

El gobernador, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en el condado Orange, lo que pone recursos estatales a disposición de las agencias locales y permite que propiedades estatales y recintos feriales se utilicen como refugios si es necesario.

Garden Grove está junto a Anaheim, hogar de los dos parques temáticos de Disneyland, que no estaban bajo órdenes de evacuación. Funcionarios del parque dijeron que estaban monitoreando el incidente y apoyando a los empleados afectados por las evacuaciones.

GKN acordó pagar a los reguladores estatales más de 900.000 dólares en 2025 para resolver infracciones relacionadas con el mantenimiento de registros, problemas de permisos y emisiones de óxidos de nitrógeno, según un informe en el sitio web del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur.

___

Los periodistas de The Associated Press Dave Collins en Hartford, Connecticut, y Michael R. Blood en Los Ángeles contribuyeron.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP