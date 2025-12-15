Ordenan evacuaciones en 3 suburbios del sur de Seattle tras ruptura de dique

Compartir en:









La orden de evacuación del condado King abarcó hogares y negocios al este del río Green en partes de Kent, Auburn y Tukwila.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de inundación repentina que abarca a casi 47.000 personas.

La ruptura del dique siguió a una semana de intensas lluvias e inundaciones que anegaron comunidades, obligaron a evacuar a decenas de miles de personas y obligaron a efectuar numerosos rescates en todo el oeste del estado de Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP