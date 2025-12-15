americateve

Ordenan evacuaciones en 3 suburbios del sur de Seattle tras ruptura de dique

Las autoridades ordenaron evacuaciones inmediatas el lunes en tres suburbios del sur de Seattle después de la ruptura de un dique tras una semana de intensas lluvias.

La orden de evacuación del condado King abarcó hogares y negocios al este del río Green en partes de Kent, Auburn y Tukwila.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de inundación repentina que abarca a casi 47.000 personas.

La ruptura del dique siguió a una semana de intensas lluvias e inundaciones que anegaron comunidades, obligaron a evacuar a decenas de miles de personas y obligaron a efectuar numerosos rescates en todo el oeste del estado de Washington.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

