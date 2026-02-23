americateve

Ordenan a diplomáticos de EEUU no esenciales salir de Líbano por tensiones con Irán

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos ha ordenado a los diplomáticos no esenciales y a sus familiares que abandonen Líbano, informó un funcionario del Departamento de Estado el lunes, al tiempo que aumentan las tensiones en torno a Irán ante la amenaza de un ataque militar potencialmente inminente.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio habla en una conferencia de prensa durante la reunión ministerial de Minerales Críticos en el Departamento de Estado, el miércoles 4 de febrero de 2026 en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf)
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio habla en una conferencia de prensa durante la reunión ministerial de Minerales Críticos en el Departamento de Estado, el miércoles 4 de febrero de 2026 en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf) AP

El funcionario explicó que una evaluación continua del entorno de seguridad regional determinó que era “prudente” reducir la presencia de la embajada de Estados Unidos para que sólo el personal esencial permanezca en sus puestos.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato dado que la medida aún no se había anunciado formalmente, indicó que se trata de una medida temporal y que la embajada seguía operativa el lunes.

Irán realizó la semana pasada maniobras militares anuales con Rusia, un segundo portaaviones estadounidense se acercaba a Oriente Medio, y tanto Estados Unidos como Irán han dado señales de que están preparados para la guerra si se frustran las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el jueves que cree que de 10 a 15 días es “tiempo suficiente” para que Irán alcance un acuerdo. Pero las conversaciones llevan años estancadas, e Irán se ha negado a debatir las demandas más amplias de Estados Unidos e Israel de que reduzca su programa de misiles y rompa vínculos con grupos armados.

Las conversaciones indirectas celebradas en las últimas semanas mostraron pocos avances visibles, y una o ambas partes podrían estar ganando tiempo para los preparativos finales de guerra.

Un segundo funcionario del Departamento, que también habló bajo condición de anonimato para tratar planes que no se habían anunciado formalmente, señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, podría retrasar sus visitas previstas a Israel este fin de semana. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

