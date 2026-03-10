Orbán ordena retener dinero ucraniano incautado

El oro y el dinero eran transportados por carretera a través de Hungría cuando el país los incautó el jueves pasado. Las autoridades indicaron que sospechaban lavado de dinero. El envío incluía 40 millones de dólares y 35 millones de euros en efectivo, así como 9 kilogramos (19,8 libras) de oro —valorados, según los tipos de cambio actuales, en unos 82 millones de dólares.

La incautación ha indignado a las autoridades ucranianas, que acusaron al gobierno húngaro, de línea amistosa con Rusia, de actuar ilegalmente.

Un video de la incautación difundido por el Centro Antiterrorista de Hungría mostró a comandos enmascarados arrestando a siete empleados del banco estatal ucraniano Oschadbank, que viajaban en dos autos blindados que venían desde Austria y se dirigían a Ucrania.

Kiev afirmó que se trataba de una transferencia rutinaria de activos entre bancos estatales.

Los empleados del banco estuvieron retenidos durante más de 24 horas y luego fueron expulsados de Hungría a última hora del viernes. No se informó por qué las autoridades húngaras los habían liberado ni si eran sospechosos de algún delito.

El decreto de Orbán, firmado a última hora del lunes, encarga a la Administración Nacional de Impuestos y Aduanas determinar el origen, el destino y el uso previsto del envío, así como la identidad de los siete ucranianos expulsados “y sus posibles vínculos con organizaciones criminales o terroristas”.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, manifestó en redes sociales a última hora del lunes que Hungría estaba “cayendo en una espiral de ilegalidad”, y acusó al gobierno de Orbán de buscar “'legalizar' la incautación ilegal”.

“Esto es un reconocimiento de facto de que las acciones de Hungría carecen de cualquier fundamento legal”, escribió Sybiha. “Solo están sumando ilegalidad sobre ilegalidad”.

La autoridad tributaria de Hungría no respondió a una solicitud de comentarios.

Se acercan las elecciones

Hungría ha declarado un “estado de peligro” en respuesta a la guerra en la vecina Ucrania, lo que permite al gobierno de Orbán gobernar por decreto sin que el parlamento vote sobre medidas individuales.

En el decreto, Orbán —que enfrenta un desafío sin precedentes de un rival de centroderecha en las elecciones a solo un mes— también pidió que la autoridad tributaria de Hungría determine si el dinero ucraniano han beneficiado a “organizaciones criminales húngaras, organizaciones terroristas presentes en Hungría u organizaciones políticas”.

De cara a las elecciones del 12 de abril, el líder populista de derecha y una vasta red de medios leales han alegado de forma habitual, sin aportar prueba alguna, que su principal rival político, Péter Magyar, y su partido Tisza reciben financiación de Ucrania.

La mención de “organizaciones políticas” en el decreto ha despertado sospechas de que Magyar y Tisza podrían verse involucrados en la investigación sobre el envío de efectivo.

Orbán, que va por detrás de Tisza en la mayoría de las encuestas, ha intensificado en las últimas semanas una agresiva campaña antiucraniana antes de las elecciones. Ha calificado a Ucrania de “enemigo” de Hungría y ha afirmado que, si pierde la votación, Hungría se verá obligada a declararse en bancarrota y los jóvenes húngaros serán enviados a morir en el frente.

En una nueva escalada de tensiones, el parlamento de Hungría aprobó el martes una resolución que da luz verde al gobierno para oponerse al camino de Ucrania hacia su adhesión a la Unión Europea y rechazar cualquier iniciativa para suministrar a Ucrania armas o financiación.

