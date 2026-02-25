americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Orbán afirma que Ucrania planea sabotear sitios energéticos en Hungría

BUDAPEST, Hungría (AP) — El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ordenó el miércoles reforzar la seguridad en instalaciones críticas de infraestructura tras afirmar que Ucrania intenta perturbar el sistema energético de Hungría.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el primer ministro húngaro Viktor Orbán se estrechan la mano tras una rueda de prensa en Budapest, Hungría, el lunes 16 de febrero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon, Billar)
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el primer ministro húngaro Viktor Orbán se estrechan la mano tras una rueda de prensa en Budapest, Hungría, el lunes 16 de febrero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon, Billar) AP

Budapest acusa a Kiev de retener deliberadamente la entrega de petróleo ruso que pasa por el oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano. Funcionarios ucranianos niegan las acusaciones y aseguran que el oleoducto, que abastece refinerías en Hungría y Eslovaquia, fue alcanzado por un ataque con drones rusos.

“Un bloqueo petrolero”

En un video publicado en redes sociales, Orbán —el aliado más cercano del Kremlin en la Unión Europea— sostuvo que el gobierno ucraniano estaba utilizando “un bloqueo petrolero” para ejercer presión sobre Hungría y que los servicios de seguridad nacional húngaros mostraban que Ucrania estaba “preparando nuevas acciones para interrumpir el funcionamiento del sistema energético de Hungría”. No aportó detalles ni pruebas de sus afirmaciones.

“Desplegaremos soldados y el equipo necesario para repeler ataques cerca de instalaciones energéticas clave”, manifestó Orbán. “La policía patrullará con fuerzas reforzadas alrededor de centrales eléctricas designadas, estaciones de distribución y centros de control”.

Casi todos los países de Europa han reducido de forma significativa o han cesado por completo las importaciones de energía rusa desde el inicio de la guerra hace cuatro años. Sin embargo, Hungría y Eslovaquia, ambos miembros de la UE y de la OTAN, han mantenido e incluso incrementado los suministros de petróleo y gas rusos, y recibieron una exención temporal de una política de la UE que prohíbe las importaciones de petróleo ruso.

Hungría amenazó el domingo con bloquear un importante préstamo de la Unión Europea para Kiev por 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares), y vetó el lunes una nueva ronda de sanciones de la UE contra Rusia. Orbán ha prometido bloquear cualquier otra medida del bloque para ayudar a Ucrania hasta que se reanuden los envíos de petróleo.

El Druzhba está fuera de servicio desde el 27 de enero. Las reparaciones son peligrosas y el oleoducto solo puede operar de manera fiable si Rusia deja de atacar la infraestructura energética, según funcionarios ucranianos.

Orbán también ordenó el miércoles prohibir las operaciones de drones en el condado Szabolcs-Szatmár-Bereg, que limita con Ucrania.

Una elección crucial

Orbán acusa a Ucrania de “chantaje” para obligarlo a abandonar sus posturas antiucranianas, y de buscar elevar los precios de la energía para Hungría a pocas semanas de una elección decisiva.

Orbán, que volvió al poder en 2010, enfrenta el desafío más fuerte a su autoridad en unas elecciones previstas para el 12 de abril. El líder de la UE con más tiempo en el cargo y su partido derechista Fidesz van rezagados en la mayoría de las encuestas independientes frente a un aspirante de centro-derecha emergente, Péter Magyar.

Orbán ha lanzado una agresiva campaña mediática antiucraniana que presenta al país como una amenaza existencial para Hungría.

Su partido ha impulsado el mensaje de que, si pierde las elecciones, el partido Tisza arrastrará al país a la guerra en Ucrania, llevando a Hungría a la bancarrota y haciendo que sus jóvenes mueran en el frente.

______

Samya Kullab, en Kiev, contribuyó a esta historia.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)

Trump proclama la "era dorada" en un histórico Discurso del Estado de la Unión

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

Cubano detenido como presunto sicario de El Mencho tras disturbios y bloqueos en México

Cubano detenido como presunto sicario de "El Mencho" tras disturbios y bloqueos en México

Trump eleva a Marco Rubio como figura clave en el Estado de la Unión y lo presenta como su gran carta diplomática

Trump eleva a Marco Rubio como figura clave en el Estado de la Unión y lo presenta como su gran carta diplomática

Trump otorga Medalla de Honor a piloto herido en la redada que capturó a Maduro durante el Estado de la Unión

Trump otorga Medalla de Honor a piloto herido en la redada que capturó a Maduro durante el Estado de la Unión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter