OPS: Venezuela seguirá recibiendo vacunas a pesar de deuda

“Hay negociaciones que se están tratando para buscar que fondos de Venezuela puedan ser utilizados para pagar esa deuda”, expresó el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, en una conferencia virtual. “La deuda no no es una barrera para que las vacunas contra el COVID sigan llegando a Venezuela”.

A pesar de la creación de COVAX los desequilibrios para acceder a las vacunas fueron notorios en todo el mundo. En las Américas, que durante meses fueron el epicentro de la pandemia, más de 685 millones de personas completaron su vacunación, pero aún hay otros 240 millones de personas que no han recibido ninguna dosis, de acuerdo con la OPS, que basa su información en datos que recibe cada semana de los gobiernos.

La OPS no aclaró desde cuándo data la deuda de Venezuela con el Fondo Rotatorio ni dijo por qué vacunas es. La organización no respondió de manera inmediata un mensaje de la AP en busca de más detalles. Venezuela no ha ofrecido comentarios al respecto.

Hasta ahora la OPS le ha enviado a Venezuela unos 16 millones de dosis de vacunas y entre finales de abril y principios de mayo le llegarán 1,8 millón de dosis más, dijo Barbosa. Explicó que fueron compradas y distribuidas a través de COVAX.

De acuerdo con cifras oficiales, Venezuela ha recibido hasta ahora más de 61 millones de dosis de vacunas, incluyendo la vacuna rusa Sputnik-V y las chinas.

