Opositores turcos rechazan a los líderes designados por una corte en un pulso en la sede del partido

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El exlíder del principal partido opositor de Turquía, el Partido Popular Republicano, o (CHP), Kemal Kilicdaroglu, saluda desde un auto tras hablar con periodistas en Ankara, el sábado 23 de mayo de 2026. (Ugur Yildirim/DIA Photo via AP) AP

La disputa en el Partido Popular Republicano, o CHP, se ha intensificado desde el jueves, cuando un tribunal de apelaciones anuló el congreso del partido de noviembre de 2023, en el que Ozgur Ozel fue elegido para reemplazar al entonces presidente Kemal Kilicdaroglu.

El fallo suspende a Ozel y a los miembros del comité ejecutivo del partido y ordena que sean reemplazados por Kilicdaroglu y otros que ocupaban cargos en la formación antes del congreso de noviembre de 2023. La oposición sostiene que la decisión tuvo motivaciones políticas para debilitar al partido, que enfrenta una oleada de causas judiciales dirigidas contra sus miembros y funcionarios electos.

Kilicdaroglu, de 77 años, había dejado el cargo tras 13 años como líder, periodo durante el cual el CHP no logró ganar ninguna elección nacional. Mientras tanto, Ozel, en su primera y única elección como líder del partido, asestó un golpe decisivo al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo del presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones municipales de 2024.

La próxima elección presidencial está prevista para 2028, pero Erdogan puede convocar a una votación anticipada. Su principal rival, el alcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, integrante del CHP, está encarcelado desde marzo del año pasado y se le está juzgando por cargos de corrupción.

Muchos observadores han señalado que las causas judiciales contra el CHP —en su mayoría centradas en acusaciones de corrupción— buscan neutralizar al partido de cara a los próximos comicios. El gobierno insiste en que los tribunales de Turquía son imparciales y actúan de manera independiente de la presión política.

La gran mayoría del partido ha apoyado a Ozel. Él y la mayoría del liderazgo del partido han permanecido dentro de la sede del CHP en la capital, Ankara, desde el fallo del jueves, sin que la nueva cúpula haya podido entrar. Se suponía que los equipos rivales se reunirían el domingo por la tarde para encontrar una salida al estancamiento.

Medios locales informaron que una multitud se presentó ante la oficina y que, según Ozel, no eran miembros del CHP, sino que fueron enviados para intimidar. La presencia policial aumentaba de forma constante desde la mañana, y el abogado de Kilicdaroglu, Celal Celik, envió una solicitud a la policía de Ankara para que ayudara a desalojar el edificio. La oficina del gobernador de Ankara difundió un comunicado en el que aprobó la solicitud. Erdogan gobierna Turquía desde 2003, primero como primer ministro y luego como presidente. Su historial de victorias electorales sufrió un revés en 2019, cuando el CHP tomó el control de varias ciudades importantes en las elecciones locales. En Estambul, Imamoglu surgió como una figura popular y carismática que muchos consideraban capaz de derrotar a Erdogan. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP