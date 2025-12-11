americateve

Oposición en Tanzania pide gobierno de transición tras elecciones disputadas

NAIROBI, Kenia (AP) — El principal partido de oposición de Tanzania pidió el jueves el establecimiento de un gobierno de transición tras unas elecciones disputadas en las que se le impidió participar, afirmando que el gobierno actual "no tiene legitimidad".

John Heche, vicepresidente del partido de oposición Chadema, manifestó que las Naciones Unidas y los organismos continentales africanos deberían supervisar un gobierno de transición y unas nuevas elecciones justas.

Expresó que las elecciones del 29 de octubre, que el partido gobernante ganó con más del 97%, eran nulas y sin valor, y pidió la disolución del organismo electoral tanzano.

"Las elecciones en su totalidad son inválidas y no tienen legitimidad porque se llevaron a cabo bajo graves violaciones de la ley, la justicia y los principios democráticos", afirmó Heche.

Las elecciones disputadas llevaron a días de protestas en las que murieron cientos de personas y más de 2.000 fueron arrestadas.

Activistas tanzanos habían planeado una protesta de seguimiento a principios de esta semana, pero grupos de derechos humanos informaron de una represión y la policía fue desplegada en gran número en las principales ciudades antes de las protestas.

La Comunidad de Desarrollo de África Austral concluyó que las elecciones de Tanzania no cumplieron con los estándares democráticos debido a irregularidades, acceso restringido para los agentes de los partidos políticos y algunos votantes que no pudieron votar.

La conexión a internet del país fue cortada el día de las elecciones y durante los siguientes 10 días, lo que generó preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos.

El presidente de Chadema, Tundu Lissu, ha estado en prisión desde abril, cuando fue arrestado y acusado de traición por pedir reformas electorales.

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, quien ganó por un amplio margen, en su discurso de toma de posesión prometió unir al país y acusó a los extranjeros por la violencia electoral.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

