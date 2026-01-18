americateve

Oposición pierde todos los escaños en elecciones de Benín

COTONÚ, Benín (AP) — Los partidos de oposición perdieron todos los escaños parlamentarios en una elección en Benín semanas después de un golpe frustrado, según resultados provisionales anunciados por la comisión electoral.

La votación legislativa tuvo lugar semanas después de un golpe militar que intentó derrocar al presidente Patrice Talon, el cual duró unas pocas horas antes de que las autoridades anunciaran que había sido frustrado. Fue el último de una serie de recientes golpes de Estado en África, la mayoría siguiendo un patrón similar de elecciones disputadas, trastornos constitucionales, crisis de seguridad y descontento juvenil.

De los cinco partidos que se presentaron en las elecciones de Benín, solo el Bloque Republicano y la Unión Progresista para la Renovación, ambos alineados con el presidente, obtuvieron escaños en la asamblea, según los resultados provisionales anunciados el sábado por la noche. El Bloque Republicano tendrá 49 legisladores, y habrá 60 para la Unión Progresista para la Renovación.

Según el nuevo código electoral, un partido debe obtener el 20% del voto nacional y el 20% en cada uno de los 24 distritos electorales para ser elegible para la asignación de escaños.

El principal partido de oposición, Los Demócratas, obtuvo alrededor del 16% de los votos, pero no logró alcanzar el umbral del 20% y no tendrá legisladores.

"Estos resultados confirman la lucha que el partido (Los Demócratas) ha estado librando durante unos dos años", declaró Guy Mitokpe, portavoz de Los Demócratas. "Denunciamos este código electoral, diciendo que favorecía en gran medida a los partidos alineados con el presidente. Es un código electoral excluyente. Como prueba, no tendremos un candidato en las elecciones presidenciales, y fuimos excluidos de las elecciones municipales".

La participación electoral fue del 36,73%, dijo la comisión. Los resultados ahora deben ser confirmados por el Tribunal Constitucional.

A pesar de una historia de insurrecciones militares tras su independencia de Francia en 1960, Benín ha disfrutado de relativa calma en las últimas dos décadas. El país elegirá un nuevo presidente en abril, y Talon, de 67 años, está impedido de postularse después de una década en el cargo. Su aliado cercano, el ministro de Finanzas Romuald Wadagni, es visto como el principal candidato para reemplazarlo, ya que el principal candidato de la oposición fue excluido de postularse por no cumplir con los avales requeridos.

Durante el mandato de Talon, Benín experimentó un período de crecimiento económico, pero los críticos lo acusan de reprimir a la oposición política y los derechos humanos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

