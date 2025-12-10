Oposición organiza boicot de elecciones en Myanmar

Una carretera al lado del Lago Inya en Yangón, Myanmar, el 10 de diciembre del 2025. (AP foto) AP

Desafiaron severas penas legales por intentar interrumpir las elecciones. El gobierno militar ha anunciado cargos contra 10 activistas pro-democracia que organizaron una rara protesta callejera la semana pasada en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país.

Los críticos dicen que las elecciones del 28 de diciembre no serán ni libres ni justas y son un esfuerzo del ejército para legitimar su gobierno después de tomar el poder del gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021.

La Unión de Coordinación de la Huelga General, la principal organización no violenta que se opone al régimen militar, había instado a la gente a unirse a una "huelga silenciosa" el miércoles.

Hizo un llamado al público para que permaneciera dentro de sus hogares o lugares de trabajo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Día Internacional de los Derechos Humanos. La táctica se ha utilizado en ocasiones especiales desde la toma militar.

Imágenes en las redes sociales mostraron calles poco concurridas en Yangon, la ciudad más grande de Myanmar, y en otros lugares.

También el miércoles, el periódico estatal Myanma Alinn informó que las autoridades estaban buscando el arresto de los 10 activistas bajo una sección de una nueva ley electoral que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión por interrumpir el proceso electoral.

Están acusados de presuntamente engañar al público al distribuir folletos contra las elecciones alrededor de un mercado matutino concurrido en Mandalay el tres de diciembre.

La breve protesta tipo flash-mob en Mandalay, donde la fuerte seguridad y las frecuentes represiones han hecho casi imposible la disidencia abierta, atrajo una amplia atención. La mayoría de los activistas no hicieron esfuerzo por ocultar sus rostros mientras lanzaban folletos y gritaban consignas.

Entre los acusados se encuentran conocidos activistas como Tayzar San, Nan Lin y Khant Wai Phyo. Lideraron la protesta pidiendo al público que rechazara las elecciones, la abolición de la ley de conscripción militar y la liberación de los presos políticos.

Tayzar San, un médico convertido en activista, organizó la primera protesta pública en Mandalay pocos días después de que el ejército tomara el poder en 2021. Eso ayudó a desencadenar una resistencia a nivel nacional, y se emitió una orden de arresto contra él.

“Aunque han pasado cinco años, la movilización del público es la principal evidencia obvia de que no se ha vuelto complaciente y no ha renunciado cobardemente bajo los mecanismos opresivos de la dictadura militar”, dijo Tayzar San a The Associated Press después de la protesta de la semana pasada en Mandalay.

Medios independientes en Myanmar, incluido el sitio de noticias en línea Democratic Voice of Burma, informaron a principios de esta semana que las autoridades habían amenazado a los comerciantes con arrestarlos si cerraban por la "huelga silenciosa" de la oposición.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP