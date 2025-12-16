Oposición de agricultores franceses amenaza con retrasar tratado comercial UE-Mercosur

ARCHIVO - Agricultores franceses se reúnen alrededor de una fogata en su bloqueo carretero cerca de Urt, en el suroeste de Francia, para protestar contra el sacrificio masivo de vacas ordenado para contener la propagación de una enfermedad cutánea, el lunes 15 de diciembre de 2025. (Foto AP/Nicolas Mollo, archivo) AP

Esta semana, los agricultores se manifestaron en toda Francia con tractores pesados para construir barricadas improvisadas y bloquear carreteras, métodos probados y comprobados para presionar al gobierno francés que anteriormente han demostrado ser exitosos en obtener concesiones.

Están indignados por el plan de tratado de libre comercio entre la UE y los cinco países activos del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia— que eliminará progresivamente los aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre los dos bloques durante los próximos 15 años.

El acuerdo ha estado en negociación durante 25 años, y una vez ratificado cubrirá un mercado de 780 millones de personas y una cuarta parte del producto interno bruto mundial.

El martes, los legisladores de la UE dieron un paso adelante hacia el acuerdo al votar a favor de añadir nuevas salvaguardas además de aprobar concesiones a los agricultores hechas por la Comisión Europea. Aún es probable que se retrase porque tres demandas clave de los franceses aún no se han cumplido.

En Francia, una potencia agrícola, las preocupaciones de los agricultores sobre el tratado comercial del Mercosur se combinan con la ira por las medidas sanitarias del gobierno contra la propagación de una enfermedad bovina, creando un cóctel volátil de descontento rural y protestas crecientes.

Hablando con The Associated Press el martes desde un bloqueo de tractores en una autopista que conduce a París, el aspirante a agricultor Loic Rivière dijo que estaba luchando por su ambición de establecer su propia granja de cereales o vegetales.

"Queremos proteger nuestro futuro", afirmó. "Lo que enfrentamos no es lo mismo que nuestros padres. Hay más competencia, más globalización, más enfermedades" que afectan a los cultivos y animales.

Casos dispersos en Francia de la enfermedad de la piel rugosa, una enfermedad viral del ganado previamente confinada al África subsahariana y transmitida principalmente por picaduras de insectos, están avivando el descontento en las comunidades agrícolas, luego que las autoridades ordenaran el sacrificio de los rebaños infectados.

Alrededor de 30 tractores bloquearon la autopista RN12 en dirección a París en la protesta del martes en la que Rivière participó, dijo. Los medios franceses que reportaron desde otras protestas en todo el país esta semana mostraron a los agricultores acumulando papas, neumáticos, pacas de paja y otras cosas que tenían a mano para hacer barricadas. Algunas fueron incendiadas, creando imágenes dramáticas en televisión de llamas y humo que dieron una impresión de furia rural en ebullición, aunque algunas de las protestas fueron relativamente pequeñas y dispersas.

Los automovilistas mostraron su apoyo a los agricultores en protesta tocando sus bocinas, comentó Rivière.

Los agricultores "están hartos de no ser escuchados", expresó. "Lo que hacemos es la base de la vida, pero se nos están poniendo obstáculos en el camino".

Algunos de esos agricultores continuarán para unirse a una marcha hacia Bruselas al tiempo que los líderes se reúnen para una cumbre muy esperada de mandatarios de la UE que lidian con el acuerdo del Mercosur y la financiación de Ucrania.

La política del tratado

Preocupados por un aumento de la ultraderecha que reúne apoyo criticando el tratado comercial, los franceses han exigido salvaguardas para monitorear y detener grandes disrupciones económicas en la UE, regulaciones aumentadas en las naciones socias sudamericanas como restricciones a pesticidas, y más inspecciones de importaciones en los puertos de la UE.

"Hoy no las vemos (las salvaguardas), por eso hemos pedido un retraso", dijo Benjamin Haddad, ministro de Asuntos Europeos de Francia antes de una reunión en Bruselas. Hizo un llamado al bloque para "dejar de ser ingenuo" y proteger la agricultura europea de la "competencia desleal" adoptando políticas comerciales asertivas al estilo de Washington y Beijing.

"Esto es lo que hacen los estadounidenses, esto es lo que hacen los chinos, y por lo tanto, necesitamos ser abiertos, pero también necesitamos protegernos y proteger nuestros intereses y básicamente asegurar un campo de juego nivelado", manifestó Haddad.

Francia se une a otras naciones de la UE con grandes sectores agrícolas que se opone al tratado, entre ellas Polonia e Irlanda.

"El gobierno irlandés tiene algunas preocupaciones", dijo Thomas Byrne, ministro de Estado para Asuntos Europeos y Defensa de Irlanda. "Las indicaciones que tengo en este momento es que se retrasará hasta enero".

Sin embargo, hubo un claro apoyo al acuerdo del Mercosur entre los legisladores de la UE. Votaron a favor 431-161, con 70 abstenciones, para avanzar en el tratado.

"El tratado comercial del Mercosur fortalecerá la posición geopolítica de Europa. Nos hará menos dependientes de China, de Rusia y de los estados de ánimo de Donald Trump. Es la señal clara al mundo de que la UE es un socio confiable", dijo Svenja Hahn, una eurodiputada alemana con la coalición de centro-derecha Renew Europe.

Philipp Lausberg, un analista del Centro de Política Europea, argumentó que los retrasos ahora podrían poner en riesgo el acuerdo en sí, ya que más gobiernos de derecha llegan al poder en la UE. El tratado comercial ayudará a la UE a asegurar mercados para sus exportaciones e importaciones clave como tierras raras, pero "si no lo hacen ahora, entonces las posibilidades de que se lleve a cabo están disminuyendo", comentó.

Bernd Lange, un legislador alemán, dijo que no firmar será "geopolíticamente irresponsable y un sinsentido económico".

"Algunas otras potencias que les gusta retratarnos como irrelevantes entonces se frotarán las manos de alegría", expresó. "La línea de meta está ahora a la vista y deberíamos cruzarla".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está decidida a firmar el acuerdo, pero necesita el respaldo de al menos dos tercios de los países miembros. No está claro si Francia podría encontrar suficientes aliados para vetar su firma.

A pesar de la probabilidad de un retraso, von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aún tienen programado firmar el tratado en Brasil el sábado.

___ McNeil reportó desde Bruselas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP