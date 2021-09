La guzman desmiente haber denunciado a su hija

La agencia de representación que trabaja con Alejandra Guzmana ha querido terminar con todos los rumores que corren acerca de su opinión por las acusaciones de su hija Frida contra su padre Enrique Guzmán. All Parts Move ha sido muy clara especificando que la cantante no ha dado ninguna declaración sobre ese tema y por ahora tampoco tiene presente darlas. Al respecto en el escrito se podía leer que 'La Reina de Corazones' "no ha hecho ninguna declaración y no hará declaraciones sobre asuntos familiares" pues ya habló del tema y no desea volver a expresarse sobre algo tan íntimo y delicado.