Operativo policial logra captura de jefe criminal de Ecuador que operaba desde el sur de Colombia

El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, identificó al líder delincuencial como Jean Carlos Bravo Marcillo, alias “Quevedo”, quien dijo que tiene vínculos con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) . El operativo se cumplió tras seis meses de investigaciones, acotó.

Destacó que al igual que en el sur de Colombia, se ejecutaron acciones policiales con 200 efectivos en nueve ciudades ecuatorianas que desarticularon parte de la estructura de la banda denominada “Choneros AK 47”.

Alias “Quevedo”, de nacionalidad ecuatoriana, es señalado por las autoridades como el “cabecilla principal” de una organización dedicada al tráfico de drogas y armamento desde Colombia y de comandar una célula de sicarios responsable, según el ministro, de más de 20 asesinatos ocurridos en la provincia de Los Ríos, centro de la región tropical de Ecuador.

El prontuario de Bravo Marcillo incluye causas por tenencia y porte de armas, robo y tráfico ilícito de drogas, según el portal de consultas judiciales de Ecuador.

Reimberg aseguró que Bravo Marcillo “trabajaba allá (en Colombia) y, a través del ELN, conseguía el armamento y la droga que enviaba de forma irregular a Ecuador”. “Suministraba el armamento para todos los ataques que estaban haciendo en esa provincia”, agregó.

En las próximas horas se espera la entrega de Bravo Marcillo por parte de las autoridades colombianas.

Durante el operativo que continúa en desarrollo se intervino además en tres centros carcelarios, donde se ha “neutralizado” a tres líderes “que tienen el control financiero y logístico” de la célula y que instruían desde las prisiones los sicariatos y otros crímenes, agregó el ministro del Interior.

Entre los al menos 21 homicidios a los que se ha vinculado a los detenidos está una masacre en Babahoyo con cinco muertos, el de un entrenador de fútbol de un equipo de segunda división y un ataque armado en un velorio, dijo Reimberg.

La Fiscalía de Ecuador indicó que los detenidos son investigados por delincuencia organizada con fines de extorsión, tráfico de drogas y otros delitos. Entre los indicios recabados constan armas de fuego, alimentadoras, terminales móviles y drogas, indicó en un reporte en X.

Según las autoridades los “Choneros AK47” operan en las provincias costeras de Los Ríos, Manabí y Guayas, en lo que es parte de la ruta del Pacífico usada para el trasiego de droga hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Constan en la lista de organizaciones declaradas como “terroristas” por parte del gobierno de Daniel Noboa en enero de 2024, cuando también decretó el conflicto armado interno en medio de una ola de violencia que azota al país andino desde hace cinco años.

Ecuador cerró 2025 como el año más violento de su historia con más de 9.000 homicidios. La cifra supera las 7.063 muertes violentas registradas en 2024 e inclusive el récord de 2023 con 8.248.

