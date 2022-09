Operativo contra ultraderechistas en Bélgica deja un muerto

La fiscalía de Amberes inició una investigación en torno a las circunstancias de la muerte. Esa dependencia dijo a The Associated Press que un hombre de 36 presuntamente le disparó a los policías cuando trataron de entrar a su vivienda y que comenzó un tiroteo. Añadió que llegaron los servicios de emergencia, pero el individuo no sobrevivió.