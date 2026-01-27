americateve

Operadores de turismo en Bolivia preocupados por aumento de tarifas de vuelos nacionales

LA PAZ, Bolivia (AP) — Los operadores de turismo bolivianos manifestaron el martes su preocupación por un ajuste de entre 20% y 40% en los precios máximos que las aerolíneas pueden cobrar por vuelos nacionales que aplicó el gobierno del presidente Rodrigo Paz por un aumento en el precio del combustible.

“Es una subida alta y, segundo, intempestiva… acaba por perjudicar al turismo”, dijo el presidente de la Cámara Boliviana de Turismo (Cabotur), Luis Ampuero, a medios bolivianos.

La principal aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) inició el cobro de las nuevas tarifas tras el ajuste de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

“Esta actualización responde a la normativa vigente y a la necesidad de acompañar la evolución de los costos operativos del sector aeronáutico, garantizando la continuidad y la calidad de nuestros servicios”, señaló la aerolínea en un comunicado. Aunque en su página hay variación de precios, el más alto es el que establece la ATT, dependiente del gobierno.

El director de la ATT, Carlos Agreda, informó que la medida obedece a que el precio del combustible dejó se ser subvencionando y pasó de 0,39 centavos de dólar el litro a 1,54 dólares.

“El encarecimiento de los vuelos internos provocará que muchas personas dejen de viajar entre departamentos, optando por reuniones virtuales”, dijo el presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, Jorge Vaca, a la televisora Red Uno.

El gobierno de Paz eliminó en diciembre la subvención a los combustibles, lo que llevó su precio al doble, como una de las medias más fuertes de su gobierno para enfrentar la peor crisis en cuatro décadas.

Hasta entonces Bolivia compraba el combustible a precio internacional y lo vendía al 50% de su valor en el mercado local, lo que mermó las reservas internacionales ya golpeadas por los bajos ingresos por la exportación de gas, el que fuera su principal producto de exportación.

Para compensar los aumentos, la víspera el gobierno comenzó a pagar un bono de 65 dólares a sectores vulnerables y se determinó la devolución de hasta 1.000 dólares a los ahorristas en entidades bancarias.

FUENTE: AP

