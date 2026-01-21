Operador de planta de Fukushima reiniciará reactor en otra planta, reavivando temores de seguridad

La central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa de la compañía Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. nuclear en Kashiwazaki, prefectura de Niigata, Japón, el miércoles 21 de enero 2026. (Chiaki Ueda/Kyodo News via AP) AP

Los primeros pasos en la producción de energía en el reactor 6 de la planta nuclear Kashiwazaki-Kariwa son importantes porque el operador es Tokyo Electric Power Company Holdings, la misma empresa que gestiona la arruinada planta de Fukushima Daiichi. Los problemas de seguridad pasados de TEPCO en Fukushima han generado preocupaciones públicas sobre las operaciones en la planta de Kashiwazaki-Kariwa, que también se encuentra en una región aislada y propensa a terremotos.

Los siete reactores de Kashiwazaki-Kariwa han estado inactivos desde un año después de que la planta de Fukushima Daiichi, en la costa noreste de Japón, fuera golpeada por un gran terremoto y tsunami en marzo de 2011, sufriendo fusiones que contaminaron la tierra circundante con una emisión radiactiva tan severa que algunas áreas aún son inhabitables.

La imagen de TEPCO aún no se ha recuperado, incluso mientras trabaja en la limpieza de Fukushima Daiichi, que se estima costará 22 billones de yenes (139.000 millones de dólares). Investigaciones gubernamentales e independientes culparon el desastre de Fukushima a la mala cultura de seguridad de TEPCO y la criticaron por su colusión con las autoridades de seguridad.

Otros 14 reactores nucleares han reiniciado en todo Japón desde 2011, pero esta es la primera unidad operada por TEPCO que reanuda la producción.

Los residentes cerca de la planta celebraban los potenciales beneficios económicos y de empleo, pero estaban preocupados por la seguridad nuclear y la viabilidad de los planes de evacuación, especialmente después de un gran terremoto en la cercana región de Noto hace dos años.

El reinicio del reactor número 6 en la planta de Kashiwazaki-Kariwa, unos 220 kilómetros al noroeste de Tokio, podría generar 1,35 millones de kilovatios adicionales de electricidad, suficiente para abastecer a más de un millón de hogares en la región capitalina.

Las siete unidades fueron desconectadas en 2012 como parte de cierres de seguridad a nivel nacional después del desastre de Fukushima, aunque no fueron afectadas por ese terremoto y tsunami.

La planta de Kashiwazaki-Kariwa fue parcialmente dañada en un terremoto en 2007, causando preocupaciones de seguridad y desconfianza entre la población local. TEPCO respondió instalando un centro de comando resistente a terremotos en el complejo en 2009.

El número 6 fue uno de los dos reactores que pasaron las pruebas de seguridad en 2017, pero enfrentó una prohibición operativa por parte de la Autoridad de Regulación Nuclear debido a serios problemas de salvaguarda encontrados en 2021. Finalmente recibió luz verde en 2023.

El reinicio sigue a revelaciones de falsificación de datos sísmicos por parte de otra empresa durante las evaluaciones de seguridad de uno de sus reactores. Eso ha enfurecido a los funcionarios de regulación y sacudido la confianza pública.

Las evacuaciones serían difíciles

Según un plan de evacuación preliminar del gobierno, alrededor de 18.600 residentes dentro de un radio de cinco kilómetros de la planta necesitarían evacuar si hubiera preocupaciones de fuga de radiación, mientras que alrededor de 400.000 personas en una zona más amplia serían instadas a permanecer en interiores.

El terremoto de Noto de 2024 causó solo daños moderados a dos reactores inactivos en la cercana planta nuclear de Shika. Pero el terremoto causó daños graves en carreteras y casas, haciendo muchos lugares inaccesibles y atrapando a miles en la estrecha península.

Los funcionarios de seguridad nuclear dicen que daños de esa magnitud podrían hacer que los planes de evacuación existentes sean en gran medida impracticables.

Mie Kuwabara, quien vive cerca de Kashiwazaki y estuvo en una reciente protesta frente a la sede de TEPCO en Tokio, dijo que la información proporcionada por la empresa parece "unilateral... y no suficiente" para los vecinos.

Crecientes necesidades energéticas

Japón ha revertido su política de reducción nuclear posterior a Fukushima, citando la necesidad de un suministro de energía estable y asequible, y el creciente costo de las importaciones de combustibles fósiles tras la guerra de Rusia en Ucrania y otros conflictos globales.

La primera ministra, Sanae Takaichi, quiere maximizar el uso de energía nuclear acelerando los reinicios de reactores funcionales y seguros, extendiendo su vida útil operativa y construyendo reemplazos, así como nuevos reactores mientras desarrolla modelos de próxima generación. También quiere reducir el uso de paneles solares fabricados en China.

A pesar de la disminución de su población, Japón espera crecientes necesidades energéticas de centros de datos de IA que consumen mucha energía. Bajo nuevos objetivos de descarbonización publicados el año pasado, Japón apunta a más que duplicar la participación de la energía nuclear en la mezcla energética del país al 20% para 2040.

Kansai Electric Power Co. anunció el año pasado planes para comenzar encuestas hacia la construcción de un nuevo reactor para el oeste de Japón; este sería el primer nuevo reactor desde el desastre de Fukushima.

Lecciones de la crisis de Fukushima

Desde el desastre de Fukushima, TEPCO ha reforzado los muros de contención y añadido otras características de seguridad en Kashiwazaki-Kariwa.

Los trabajadores han hecho que los edificios de los reactores y otras instalaciones clave sean herméticos, han instalado un reservorio para inyección de agua de emergencia, movilizado una unidad de enfriamiento móvil y construido sistemas de ventilación filtrada que pueden eliminar en gran medida las partículas radiactivas cuando se necesita liberar gases para evitar daños al reactor.

TEPCO ha gastado más de un billón de yenes (6.330 millones de dólares) en medidas de seguridad.

Cuando el reactor 6 de Kashiwazaki-Kariwa reiniciado alcance el 50% de su capacidad de producción energética, en aproximadamente una semana, se cerrará temporalmente para inspección, probablemente desde finales de enero hasta principios de febrero.

El reactor luego será reactivado para un inicio completo y generación de energía comercial a finales de febrero, dijo TEPCO.

___

La periodista de video de Associated Press, Mayuko Ono, contribuyó a este despacho.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP