Ópera rusa inaugura la temporada de La Scala mientras el teatro defiende el arte sobre la política

La Sala de Ópera La Scala en Milán, Italia, el 4 de diciembre del 2025. (AP foto/Antonio Calanni) AP

El director musical de La Scala, Riccardo Chailly, dirigirá "La Dama Macbeth de Mtsensk" de Dmitry Shostakovich para la apertura de la temporada de gala que atrae a luminarias de la cultura, los negocios y la política para uno de los eventos más esperados del calendario cultural europeo.

La ópera de 1934 de Shostakovich destaca la condición de las mujeres en la Unión Soviética de Stalin y fue incluida en la lista negra pocos días después de que el líder comunista asistiera a una representación en 1936, el año umbral de su campaña de represión política conocida como la Gran Purga.

El partido italiano de izquierda +Europa anunció una manifestación fuera del teatro a medida que lleguen los dignatarios "para llamar la atención sobre la defensa de la libertad y la democracia europea, amenazadas hoy por la Rusia de Putin, y para apoyar al pueblo ucraniano".

El partido subrayó que la ópera de Shostakovich expone el abuso de poder y el papel de la resistencia personal.

Debido a preocupaciones de seguridad, las autoridades trasladaron la protesta de la plaza frente a La Scala a otra detrás del Ayuntamiento.

El viaje de Shostakovich a la gala de estreno de La Scala

Chailly comenzó a trabajar con el director de escena Vasily Barkhatov en el título hace unos dos años, tras la inauguración de la temporada de gala de 2022 de la ópera rusa "Boris Godunov", a la que asistieron la primera ministra italiana Giorgia Meloni y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, quienes afiromaron que la cultura rusa no significa lo mismo que el gobierno.

Pero fuera del estreno de Godunov, los ucranianos protestaron contra la destacada cultura rusa durante una guerra enraizada en la negación de la cultura ucraniana. La comunidad ucraniana no anunció ninguna protesta separada este año.

Chailly calificó la puesta en escena de la obra de Shostakovich, por solo la cuarta vez en la historia de La Scala, como "una necesidad".

"Es una ópera que ha sufrido mucho tiempo y necesita recuperar el tiempo perdido", expresó Chailly en una conferencia de prensa el mes pasado.

El nuevo gerente general de La Scala, Fortunato Ortombina, defendió las elecciones hechas por su predecesor para presentar tanto "Macbeth" de Shostakovich como "Boris Godunov" de Modest Mussorgsky.

"‘La música es fundamentalmente superior a cualquier conflicto ideológico", declaró Ortombina al margen de la conferencia de prensa. "Shostakovich, y la música rusa en general, tienen una autoridad sobre el pueblo ruso que supera a la de Putin".

La soprano estadounidense Sara Jakubiak está haciendo su debut en La Scala en el papel principal de Katerina, cuya lucha contra la represión existencial la lleva a cometer un asesinato, llevándola a una prisión siberiana donde muere. Es la segunda vez que Jakubiak canta este papel, después de actuaciones en Barcelona, y dijo que el papel está lleno de desafíos.

"Que soy una asesina, que estoy cantando 47 si bemoles altos en una noche, ya sabes, todas estas cosas", comentó Jakubiak mientras se sentaba en la silla de maquillaje antes de la presentación previa del cuatro de diciembre a un público joven. "Te preguntas, 'Oh Dios mío, ¿cómo haré esto?' Pero lo logras, con el trabajo correcto, el equipo adecuado. Sí, simplemente vamos a disfrutar del viaje".

Hablando recientemente con periodistas, Chailly bromeó diciendo que estaba "exprimiendo" a Jakubiak como una naranja. Jakubiak dijo que encontró un terreno común con el director conocido por su enfoque estudioso de la partitura original y la intención del compositor.

"Siempre que preparo un papel, siempre es el texto y la música y el texto y los ritmos", señaló. "Primero, hago este proceso con, ya sabes, una taza de café en mi piano y luego añadimos las otras capas y luego las notas. Así que supongo que en realidad somos algo similares en ese sentido".

Barkhatov, quien tiene una floreciente carrera internacional, calificó la elección de "La Dama Macbeth" como "muy valiente y emocionante".

La dirección escénica de Barkhatov sitúa la ópera en una ciudad rusa cosmopolita en la década de 1950, el final del régimen de Stalin, en lugar de un pueblo rural del siglo XIX como se escribió para el estreno de la década de 1930.

Para Barkhatov, el régimen de Stalin define el trasfondo de la historia y la mentalidad de los personajes para una historia que ve como una tragedia personal y no un cuento político. La mayor parte de la acción se desarrolla dentro de un restaurante decorado con detalles Art Deco de la época, con una balaustrada giratoria que crea una cocina, un sótano y una oficina donde se llevan a cabo interrogatorios.

A pesar del arco trágico, Barkhatov describió la historia como "un extraño... avance hacia la felicidad y la libertad".

"Lamentablemente, las estadísticas muestran que muchas personas mueren en su camino hacia la felicidad y la libertad", añadió.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP