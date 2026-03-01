OPEP+ aumenta producción de petróleo ante nueva guerra en Oriente Medio

La Organización de Países Exportadores de Petróleo, en una reunión dominical prevista antes de que comenzara la guerra, indicó que incrementaría la producción en 206.000 barriles diarios en abril, una cifra superior a la que esperaban los analistas. Entre los países que aumentarán la producción figuran Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

Los ataques en toda la región, incluidos los dirigidos contra dos embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz, la angosta entrada del Golfo Pérsico, podrían restringir la capacidad de los países para exportar petróleo al resto del mundo. Según expertos en energía, eso probablemente se traducirá en precios más altos del crudo y de la gasolina.

De acuerdo con Rystad Energy, por el estrecho de Ormuz se transportan aproximadamente 15 millones de barriles de crudo al día —cerca del 20% del petróleo mundial—, lo que lo convierte en el punto de transporte petrolero más crítico del planeta. Los buques que atraviesan el estrecho, que limita al norte con Irán, llevan petróleo y gas de Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Irán había cerrado temporalmente partes del estrecho a mediados de febrero por lo que, según afirmó, era un ejercicio militar. Nuevas interrupciones en ese canal de transporte marítimo podrían provocar una menor oferta y precios más altos del petróleo.

“Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio mundial, lo que significa que a los mercados les preocupa más si los barriles pueden moverse que la capacidad excedente en teoría", estimó Jorge León, vicepresidente sénior de Rystad y jefe de análisis geopolítico.

Añadió, en un correo electrónico: “Si los flujos a través del Golfo se ven limitados, la producción adicional ofrecerá un alivio inmediato limitado, haciendo que el acceso a las rutas de exportación sea mucho más importante que las metas de producción anunciadas públicamente".

Irán exporta aproximadamente 1,6 millones de barriles de petróleo al día, en su mayoría a China, que podría tener que buscar suministro en otros lugares si se interrumpen las exportaciones iraníes, otro factor que podría elevar los precios de la energía.

Los expertos en energía creen que los precios del petróleo podrían dispararse cuando los barriles comiencen a cotizar a última hora del domingo. Analistas de Rystad prevén que el precio de un barril de crudo Brent, el referente internacional, podría aumentar 20 dólares cuando se reanude la negociación.

El barril de crudo Brent cerró el viernes en un máximo de siete meses de 72,87 dólares.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP