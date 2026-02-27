americateve

OpenAI recibe 110.000 millones de dólares de tres gigantes tecnológicos, liderados por Amazon

OpenAI, creadora de ChatGPT, recibirá 110.000 millones de dólares en financiación de Amazon, SoftBank y Nvidia, situando la valoración previa a la inversión de la empresa tecnológica en 730.000 millones de dólares.

Amazon fue la empresa que comprometió más fondos, 50.000 millones de dólares, seguida de 30.000 millones de dólares cada uno de Nvidia y SoftBank, informó el viernes el cofundador y director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. Se tiene previsto que otros inversores se sumen a medida que avance la ronda de financiación.

Amazon comenzará con una inversión inicial de 15.000 millones de dólares e invertirá otros 35.000 millones en los próximos meses bajo condiciones preestablecidas.

“Estas alianzas amplían nuestro alcance global, profundizan nuestra infraestructura y fortalecen nuestro balance para que podamos llevar la IA a más personas, más empresas y más comunidades en todo el mundo”, escribió.

Altman señaló que ChatGPT tiene más de 900 millones de usuarios activos a la semana y más de 50 millones de suscriptores de consumo.

“Estamos entrando en una nueva fase en la que la IA pasa de la investigación al uso diario a escala global”, afirmó. “El liderazgo se definirá por quién pueda escalar la infraestructura con la rapidez suficiente para satisfacer la demanda y convertir esa capacidad en productos de los que la gente dependa. Esta financiación y estas alianzas nos permiten hacer ambas cosas y avanzar más rápido en nuestra misión de garantizar que la AGI beneficie a toda la humanidad”.

La alianza multianual de OpenAI y Amazon incluirá llevar nuevas capacidades avanzadas de IA a las empresas y que Amazon Web Services actúe como el proveedor exclusivo de distribución en la nube para OpenAI Frontier. OpenAI y AWS ampliarán su acuerdo multianual actual de 38.000 millones de dólares en 100.000 millones de dólares durante ocho años. Las empresas colaborarán en el desarrollo de modelos personalizados disponibles para desarrolladores de Amazon, con el fin de impulsar las aplicaciones de Amazon orientadas al cliente.

OpenAI indicó que también extenderá su alianza con Nvidia.

OpenAI y Microsoft mantienen una alianza desde 2019. OpenAI señaló en un comunicado que nada de la financiación ni de los nuevos socios “cambia de ninguna manera los términos” de su relación con Microsoft.

“La alianza sigue siendo sólida y central”, afirmó OpenAI.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

