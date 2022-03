ONU: Países divididos sobre resolución respecto a Ucrania

El borrador, al que The Associated Press tuvo acceso el lunes, asegura que las “graves consecuencias humanitarias” de la agresión rusa en Ucrania “son de una magnitud que la comunidad internacional no ha visto en Europa en varias décadas”. Condena los ataques aéreos y de artillería de las fuerzas rusas y el asedio de ciudades densamente pobladas, en particular del puerto de Mariúpol, en el sur de Ucrania.