"One Battle After Another" lidera las nominaciones a los Globos de Oro

Paul Thomas Anderson, con su película “One Battle After Another” ("Una Batalla Tras Otra"), obtuvo el lunes nueve nominaciones a la 83a edición de los Premios Globo de Oro, liderando las candidaturas y sumando impulso a su favoritismo para los Oscar, otorgando a Warner Bros. una victoria en medio del acuerdo de adquisición de Netflix.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a Leonardo DiCaprio en una escena de Una batalla tras otra. (Warner Bros. Pictures via AP)
Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a Leonardo DiCaprio en una escena de "Una batalla tras otra". (Warner Bros. Pictures via AP)

En las nominaciones anunciadas el lunes desde Beverly Hills, California, “One Battle After Another” consiguió nominaciones para su elenco — Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn y Chase Infiniti — junto con menciones para el guion y la dirección de Anderson. Compite en la categoría de comedia y musicales de los Globos.

Siguiendo de cerca estaba “Sentimental Value” ("Valor sentimental") de Joachim Trier, un drama familiar noruego sobre una familia de cineastas. Las ocho nominaciones de la película de Neon incluyeron menciones para cuatro de sus actores: Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas.

Las nominaciones a los Globos, un rito desgastado pero persistente en Hollywood, llegan en medio de un cambio potencialmente sísmico en el entretenimiento. El viernes, Netflix cerró un acuerdo para comprar Warner Bros. Discovery por 72.000 millones de dólares. Si se aprueba, el acuerdo remodelaría Hollywood y pondría uno de sus estudios cinematográficos más históricos en manos del gigante del streaming.

Ambas compañías son prominentes en la temporada de premios de este año. Junto con “One Battle After Another”, Warner Bros. tiene “Sinners” ("Pecadores"), el aclamado éxito de vampiros de Ryan Coogler. Fue nominada a siete premios por los Globos, incluyendo logro de taquilla, mejor actor para Michael B. Jordan y Coogler como mejor director.

Los contendientes de Netflix incluyen "Jay Kelly" de Noah Baumbach (que obtuvo menciones para George Clooney y Adam Sandler), "Frankenstein" de Guillermo del Toro (cinco nominaciones) y el éxito de streaming, “KPop Demon Hunters” ( “Las guerreras K-pop”). Arguiblemente la película más vista del año, las tres nominaciones para “KPop Demon Hunters” incluyeron una por logro cinematográfico y de taquilla, una rareza para Netflix, que típicamente da a sus películas solo pequeñas y limitadas exhibiciones en cines, pero encontró un fin de semana de taquilla número uno en proyecciones de karaoke para la película animada.

Los dos estudios lideraron a todos los demás en nominaciones a través de cine y televisión el lunes. Netflix obtuvo 35 nominaciones, impulsadas por su amplia lista de películas y nominados de televisión como la serie limitada británica “Adolescence” ("Adolescencia") con cinco nominaciones. Warner Bros. tuvo 31 nominaciones, incluyendo 15 de HBO Max para series como "The White Lotus", la principal nominada de TV con seis.

El acuerdo propuesto para Warner Bros. ha generado preocupación en toda la industria de que Netflix podría dedicar uno de los estudios más enfocados en al cine en salas al streaming. El principal grupo comercial para exhibidores ha llamado al acuerdo "una amenaza sin precedentes". El domingo, el presidente Donald Trump dijo que la cuota de mercado creada por la fusión "podría ser un problema", y Paramount dijo el lunes que estaba montando una oferta hostil por Warner Bros.

Sin embargo, el estudio que triunfó en el lado cinematográfico de las nominaciones a los Globos fue Neon. La compañía de cine independiente especializada ha emergido como una fuerza dominante en lanzamientos internacionales, ganando una serie de premios en el Festival de Cine de Cannes. Obtuvo 21 nominaciones el lunes, incluyendo cinco de las seis nominadas a película internacional.

Eso incluyó cuatro nominaciones para "Yek tasadef sadeh" ("Solo fue un accidente") de Jafar Panahi, el aclamado drama de venganza iraní. Panahi ha sido a menudo encarcelado, puesto bajo arresto domiciliario o prohibido de salir de Irán por el régimen de la República Islámica. A principios de este mes, mientras viajaba fuera de Irán con la película, fue sentenciado a un año de prisión y a una nueva prohibición de viajar de dos años.

A medida que los Globos continúan su transición de su pasado plagado de escándalos, hay un cambio notable este año. Por primera vez, los Globos están otorgando un trofeo al mejor podcast. Los nominados inaugurales son "Armchair Expert With Dax Shepard", "Call Her Daddy", "Good Hang With Amy Poehler", "The Mel Robbins Podcast", "SmartLess" y "Up First" de NPR.

Después de una serie de controversias para la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que anteriormente organizaba la ceremonia, los Globos fueron vendidos en 2023 a Eldridge Industries de Todd Boehly y Dick Clark Productions, parte de Penske Media. Un nuevo y más amplio cuerpo de votación de más de 300 personas ahora vota en los premios, que se trasladaron de NBC a CBS en un acuerdo más corto y menos costoso.

Nikki Glaser regresa como anfitriona de los Globos el 11 de enero, que se transmitirán por CBS y se podrán ver en streaming en Paramount+. Este pasado enero, Glaser recibió buenas críticas por su primera vez presentando la ceremonia. Las calificaciones se mantuvieron esencialmente sin cambios, disminuyendo ligeramente a 9,3 millones de espectadores, según Nielsen, desde 9,4 millones en 2024.

Helen Mirren recibirá el Premio Cecil B. DeMille en un especial en horario estelar que se transmitirá el ocho de enero. Sarah Jessica Parker será honrada con el Premio Carol Burnett.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

