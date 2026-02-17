americateve

Once soldados y una niña mueren en ataque suicida a puesto de seguridad en noroeste de Pakistán

ISLAMABAD (AP) — Un atacante suicida respaldado por un grupo de hombres armados embistió con un vehículo cargado de explosivos el muro de un control de carretera después de que las tropas le indicaran que se detuviera, en un antiguo bastión de los talibanes paquistaníes en el noroeste de Pakistán. El ataque provocó el derrumbe de parte del complejo y mató a 11 soldados y una niña, informaron el ejército y la policía.

En un comunicado, el ejército señaló que los agresores habían intentado irrumpir en el puesto de control durante la noche, pero el asalto fue frustrado por las fuerzas de seguridad. Agregó que las tropas posteriormente persiguieron y mataron a 12 “khwarij”, un término que las autoridades usan para referirse a los talibanes paquistaníes, o TTP.

Indicó que el ataque ocurrió la noche del lunes en Bajaur, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, a lo largo de la frontera con Afganistán. El ejército afirmó que viviendas civiles cercanas también resultaron gravemente dañadas por la explosión, que mató a una niña y dejó heridos a otros siete civiles, entre ellos mujeres y niños.

Pakistán ha sido testigo de un repunte de la violencia en los últimos años, atribuida en su mayor parte al TTP. Se trata de un grupo independiente, pero está estrechamente aliado con los talibanes de Afganistán, que regresaron al poder en 2021. El aumento de los ataques ha tensado las relaciones entre Islamabad y Kabul, ya que Pakistán acusa al TTP de operar libremente dentro de Afganistán, una acusación que tanto el TTP como Kabul niegan.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

