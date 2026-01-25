americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Once muertos y 12 heridos deja un ataque en una cancha de fútbol en el centro de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Once personas murieron y otras 12 resultaron heridas el domingo después de que un grupo de hombres armados abrió fuego en una cancha de fútbol en el estado de Guanajuato, en el centro de México, informó el alcalde de la ciudad de Salamanca, César Prieto.

Los individuos llegaron al lugar al concluir un partido y mientras los asistentes estaban conviviendo, indicó Prieto en redes sociales.

Diez de las víctimas murieron en el lugar y otra más en un hospital de la zona. Entre la docena de lesionados hay una mujer y un menor, agregó el alcalde. La fiscalía del estado anunció el inicio de una investigación y aseguró que elementos de la policía estatal, la Guardia Nacional y otras instituciones reforzaron la seguridad de la zona.

Guanajuato es el estado con más homicidios del país y una región de intensa violencia vinculada al crimen organizado, en buena parte relacionada con una disputa territorial entre el cártel local de Santa Rosa de Lima — un grupo dedicado principalmente al robo y tráfico de combustible— y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Prieto señaló que el ataque es parte de la “ola de violencia” que se vive en su localidad y todo el estado y pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Libia Dennise García, del opositor Partido Acción Nacional.

“Tenemos una refinería, somos palanca del desarrollo y hoy estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social”, dijo Prieto. "Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”.

Recordó que la semana pasada hubo una amenaza con un artefacto explosivo en las instalaciones de la paraestatal petrolera Pemex, el cual fue desactivado sin causar daños.

Las acciones del cártel de Santa Rosa de Lima “contribuyen a la existencia de un mercado negro transfronterizo de energía, socavan a las empresas legítimas de petróleo y gas natural de Estados Unidos, y privan al gobierno mexicano de ingresos fundamentales” al robar miles de millones de dólares a Pemex, señaló el Departamento del Tesoro estadounidense en diciembre pasado.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Destacados del día

ICE califica a El Chulo como criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings

ICE califica a "El Chulo" como criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings

¿Por qué el petrolero que venía de ÁFRICA hacia CUBA cambió de rumbo? El desvío que aumenta la incertidumbre energética en la isla

¿Por qué el petrolero que venía de ÁFRICA hacia CUBA cambió de rumbo? El desvío que aumenta la incertidumbre energética en la isla

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla en una rueda de prensa conjunta con el presidente lituano Gitanas Nauseda y el presidente polaco Karol Nawrocki, en el palacio presidencial de Vilna, Lituania, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

Acuerdo de seguridad de EEUU para Ucrania está "100% listo" para firmarse, dice Zelenskyy

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter