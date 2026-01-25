Once muertos y 12 heridos deja un ataque en una cancha de fútbol en el centro de México

Compartir en:









Los individuos llegaron al lugar al concluir un partido y mientras los asistentes estaban conviviendo, indicó Prieto en redes sociales.

Diez de las víctimas murieron en el lugar y otra más en un hospital de la zona. Entre la docena de lesionados hay una mujer y un menor, agregó el alcalde. La fiscalía del estado anunció el inicio de una investigación y aseguró que elementos de la policía estatal, la Guardia Nacional y otras instituciones reforzaron la seguridad de la zona.

Guanajuato es el estado con más homicidios del país y una región de intensa violencia vinculada al crimen organizado, en buena parte relacionada con una disputa territorial entre el cártel local de Santa Rosa de Lima — un grupo dedicado principalmente al robo y tráfico de combustible— y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Prieto señaló que el ataque es parte de la “ola de violencia” que se vive en su localidad y todo el estado y pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Libia Dennise García, del opositor Partido Acción Nacional.

“Tenemos una refinería, somos palanca del desarrollo y hoy estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social”, dijo Prieto. "Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”.

Recordó que la semana pasada hubo una amenaza con un artefacto explosivo en las instalaciones de la paraestatal petrolera Pemex, el cual fue desactivado sin causar daños.

Las acciones del cártel de Santa Rosa de Lima “contribuyen a la existencia de un mercado negro transfronterizo de energía, socavan a las empresas legítimas de petróleo y gas natural de Estados Unidos, y privan al gobierno mexicano de ingresos fundamentales” al robar miles de millones de dólares a Pemex, señaló el Departamento del Tesoro estadounidense en diciembre pasado. FUENTE: AP