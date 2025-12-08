OMS dice que 114 personas murieron, incluidos 63 niños, en ataques con drones en Sudán

La OMS indicó que hubo tres ataques con drones separados en Kagoli el jueves pasado. El primero fue contra el jardín de infancia y los ataques posteriores se dirigieron a los paramédicos mientras transportaban a los sobrevivientes, y a un hospital. La cifra de muertos no se sabía en ese momento en parte debido a cortes de comunicación.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó en X que la organización "deplora estos ataques sin sentido contra civiles e instalaciones de salud, y hace un llamado nuevamente para que cese la violencia y se aumente el acceso a la ayuda humanitaria, incluida la salud".

La Red de Médicos de Sudán y Abogados de Emergencia, grupos que rastrean la violencia contra civiles en Sudán, culparon al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) por los ataques.

En un comunicado el sábado, Abogados de Emergencia calificaron el ataque como "una flagrante violación del derecho internacional humanitario, incluida la protección de civiles, especialmente niños, e infraestructura civil vital".

Las FAR y el ejército sudanés han estado involucrados en una guerra desde 2023. Según la OMS, más de 40.000 personas han muerto asesinadas y otras 12 millones han quedado desplazadas. Sin embargo, los grupos de ayuda advierten que la cifra real de muertos probablemente sea mucho mayor.

La batalla está concentranda ahora en la región rica en petróleo de Kordofán, después de que las FAR tomaran el último bastión militar, el-Fasher, en Darfur, en el oeste de Sudán.

La toma de el-Fasher por parte de las FAR ha estado plagada de violencia. Ha habido informes de ejecuciones de civiles, violaciones y agresiones sexuales, y otras atrocidades. Más de 100.000 personas han huido desde la toma, según la Organización Internacional para las Migraciones.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, advirtió la semana pasada que Kordofán podría enfrentar nuevas atrocidades como las de el-Fasher.

La situación humanitaria en la región de Kordofán está empeorando a medida que la hambruna se extiende después de más de dos años de guerra. El mes pasado se declaró hambruna en Kadugli, la capital de Kordofán del Sur. Dilling, también en Kordofán del Sur, al parecer ha experimentado las mismas condiciones de hambre que Kadugli.

Las FAR anunciaron el lunes que tomaron el control del área de Heglig en Kordofán del Sur del ejército sudanés. Heglig alberga la mayor instalación de procesamiento de petróleo en Sudán y es una instalación clave en el procesamiento de petróleo proveniente de Sudán del Sur. El petróleo de Sudán del Sur, que no tiene salida al mar, debe pasar por Sudán para su exportación.

En noviembre, los ataques con drones de las FAR en dos instalaciones petroleras clave, incluida Heglig, forzaron un cierre de emergencia, deteniendo la producción y exportación desde Sudán del Sur.

Un funcionario militar, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con periodistas, reconoció la toma de la instalación petrolera por parte de las FAR. Dijo que las fuerzas militares se retiraron para evitar una mayor destrucción allí.

___________________________________

Samy Magdy contribuyó con esta nota desde Doha, Qatar.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP