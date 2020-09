Ombudswoman de OEA bajo mira por mensajes en torno a CIDH

MIAMI (AP) — La ombudswoman de la Organización de los Estados Americanos enfrenta críticas de que ayudó al secretario general del organismo, Luis Almagro, en sus esfuerzos para justificar la no renovación del principal funcionario de defensa de los derechos humanos en la región, de acuerdo con información a la que tuvo acceso The Associated Press.