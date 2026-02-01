americateve

Olivia Dean es la mejor nueva artista de los Grammy

Olivia Dean se llevó el Grammy a mejor nuevo artista el domingo en un momento histórico para la cantante y compositora británica conocida por su voz conmovedora y su sonido atemporal.

Dean, quien forma parte de una creciente generación de jóvenes vocalistas nacidos en el Reino Unido, causó sensación el año pasado con su romántico segundo álbum "The Art of Loving", con temas como "Man I Need", "A Couple Minutes" y "So Easy (To Fall In Love)".

"Quiero decir que estoy aquí como nieta de un inmigrante. Soy producto de la valentía, y creo que esas personas merecen ser celebradas", dijo Dean en su discurso de aceptación.

Las celebridades en la audiencia llevaban pines protestando contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ceremonia.

Al ser coronada como la mejor artista nueva, Dean superó a KATSEYE, The Marías, Addison Rae, sombr, Leon Thomas, Alex Warren y Lola Young.

Se une a ganadores anteriores de la categoría como The Beatles, Carly Simon, Bette Midler, Culture Club, Mariah Carey, Toni Braxton, Christina Aguilera, John Legend, Adele, Dua Lipa y Chance the Rapper.

Lauryn Hill, una favorita de sus padres a quien el segundo nombre de Dean rinde homenaje, también ganó el premio en 1999.

El Grammy está diseñado para artistas que logran "un avance en la conciencia pública". Los artistas elegibles deben haber lanzado al menos cinco sencillos o un álbum, aunque no hay un máximo.

La categoría de mejor artista nuevo está en constante evolución a medida que los Grammy intentan mantenerse al día con las medidas de fama cada vez más complicadas. Un comité de selección determina si los artistas han alcanzado el "avance o prominencia" necesarios para la nominación.

Pero hay una nueva excepción este año: los artistas presentados en álbumes nominados previamente al álbum del año ahora se consideran lo suficientemente nuevos para ser elegibles. Sus contribuciones solo deben representar menos del 20% del tiempo de reproducción del álbum.

___

Olivia Diaz es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Manuel Marrero: Hay reservas para enfrentar los desafíos de Cuba en 2026

Papa León XIV rompe el silencio y pide a Trump y a Díaz-Canel evitar una escalada contra Cuba

