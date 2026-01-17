americateve

Oliva Pinto lidera en el Amateur Latinoamericano con la invitación al Masters en juego

LIMA, Perú (AP) — El argentino Segundo Oliva Pinto hizo cinco birdies en un tramo de ocho hoyos el sábado, camino a un 64, seis bajo par, lo que le dio una ventaja de un golpe en el Latin American Amateur y preparó el escenario para una carrera por ver quién obtiene un lugar en tres majors este año.

Pinto hizo siete birdies en su ronda que le llevó de estar siete golpes atrás a liderar el campeonato tras 54 hoyos, que otorga al ganador un lugar en el Masters, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico este año.

Se ubica cinco bajo par, un golpe por delante de Eduardo Matarazzo de Brasil (66) y el argentino Andy Schonbaum, que ha jugado en todas menos una de las 11 ediciones de este evento. Schonbaum, el líder después de los primeros 36 hoyos, tuvo dos doble bogeys en los últimos nueve hoyos para un 72.

Virgilio Paz Valdés de Venezuela también tuvo un 64, igualando la puntuación más baja de esta semana en el Lima Golf Club. Está a dos golpes de distancia, junto con Eduardo Derbez de México (66), Mateo Pulcini de Argentina (70) y Erich Fortlage de Paraguay (70).

Siete jugadores están separados por dos golpes al entrar en la ronda final.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

