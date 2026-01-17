Oliva Pinto lidera en el Amateur Latinoamericano con la invitación al Masters en juego

Compartir en:









Pinto hizo siete birdies en su ronda que le llevó de estar siete golpes atrás a liderar el campeonato tras 54 hoyos, que otorga al ganador un lugar en el Masters, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico este año.

Se ubica cinco bajo par, un golpe por delante de Eduardo Matarazzo de Brasil (66) y el argentino Andy Schonbaum, que ha jugado en todas menos una de las 11 ediciones de este evento. Schonbaum, el líder después de los primeros 36 hoyos, tuvo dos doble bogeys en los últimos nueve hoyos para un 72.

Virgilio Paz Valdés de Venezuela también tuvo un 64, igualando la puntuación más baja de esta semana en el Lima Golf Club. Está a dos golpes de distancia, junto con Eduardo Derbez de México (66), Mateo Pulcini de Argentina (70) y Erich Fortlage de Paraguay (70).

Siete jugadores están separados por dos golpes al entrar en la ronda final.

