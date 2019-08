“Old Town Road” de Lil Nas X marca nuevos récords Billboard

"Old Town Road", actualmente en su 19na semana en el No. 1, superó la marca de "One Dance" de Drake en el “Hot R&B/Hip-Hop songs”. El tema de Drake encabezó la lista por 18 semanas.

La canción de Lil Nas X también lleva 19 semanas en el “Hot rap songs”. Superó la marca que compartían Drake por "Hotline Bling", Iggy Azalea por "Fancy" y Missy Elliott por "Hot Boyz".