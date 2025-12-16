Olaf de Real McCoy sobre la fascinación pop por los 90: “Me encanta, es genial”

Su fundador, rapero y productor Olaf “O-Jay” Jeglitza conversó sobre el gran regreso a las pistas de baile y los clubs nocturnos que ha tenido en últimos años la música dance de los años 1990.

En el festival I Love Dance, que se presentará el viernes en el Palacio de los Deportes, también participan Ace of Base, Dr. Alban, Crystal Waters, Reel 2 Real, Whigfield y otros tantos.

“No se trata sólo de un concierto de Real McCoy, es como un festival de los 90, tienes a los más grandes y todos tienen sus éxitos”, señaló Jeglitza por videollamada desde Berlín.

Real McCoy se creó en Berlín en 1989. Cuando explotó la popularidad de su música en la década siguiente, Jeglitza tenía unos 30 años, en la actualidad tiene 60.

Jeglitza explicó que los años en los que el público no lo vio sobre los escenarios se dedicó a producir.

“Sí, claro que hubo un gran éxito y hubo muchas giras y en total para mí fueron 10 años”, señaló. “Pero luego, desafortunadamente, un incidente privado, mi padre murió y todo esto se juntó. Y yo dije, bueno, ahora es el momento de las cosas reales, las más importantes. Y aun así seguí en la música, me convertí en productor, y tuve éxito con eso”.

Pero la demanda por la música de los 90 fue en aumento y al cabo de los años comenzaron a pedirle que volviera de gira.

“Ahora es una situación diferente. Es muy divertido. Tocas los éxitos. La gente conoce estas canciones, no hace falta que te esfuerces tanto. Ya sabes, es como, oye, y aquí viene esta canción y la gente está muy emocionada. Así que es algo bueno que haga esto ahora mismo porque también me mantiene joven”, apuntó.

Para mantenerse en activo, Jeglitza señala que suele escuchar mucha música nueva y ve con buenos ojos el crecimiento a nivel mundial que ha tenido la música electrónica.

“No me considero demasiado artista de música electrónica, como EDM o algo así. Es más bien que ese era el estilo en aquella época”, señaló. “Esta música es solo música para mí, sabes, hago música, me encanta y sabes que no necesitas hacer negocios para la música, puedes cantar en la ducha, puedes quedarte en casa y cantar con todos, si esto te hace feliz, esa es la parte importante”.

La cultura pop actual tiene mucho interés, respeto y también fascinación por los 90, ¿qué opina de esto?

“No me sorprende en general”, señaló Jeglitza. “Cuando era joven, escuchaba cosas de los 50, 60 … Los jóvenes descubren melodías con las que quizá crecieron sin saberlo, los padres las escuchan, así que puede que les provoque algo a ellos y en TikTok y todo eso, ya sabes, pero me encanta, es genial”.

Estar actualmente de gira por el mundo también le hace comparar a los diferentes públicos. Para su presentación en el Palacio de los Deportes espera muchos vestidos coloridos y baile.

“Si vas a un concierto de los 90 en Alemania tienen que hacer mucho para que suban y consigan energía, si vas a México, América y Australia, la fiesta ya está”, dijo. “Y espero el sonido perfecto, un gran cartel, buena organización y luego la mejor audiencia del mundo. Quiero decir, es Ciudad de México, será fantástico. ¿Y qué más? Buena comida”.

FUENTE: AP