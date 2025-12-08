Ola gigante deja 4 muertos y una persona desaparecida en una piscina natural de Tenerife, España

Durante una importante operación de rescate en la que se utilizaron motos acuáticas y helicópteros para localizar y recuperar a todas las víctimas, los rescatistas recuperaron tres cuerpos el domingo: un hombre de 35 años, una mujer de 55 años y otro hombre sobre el cual no se proporcionó información.

La cuarta víctima, una mujer, falleció el lunes, un día después de ser reanimada en el lugar y trasladada a un hospital en helicóptero.

No se proporcionó información adicional sobre las identidades de las víctimas.

La piscina en Isla Cangrejo, en Los Gigantes, es sumamente popular entre los turistas extranjeros, según los medios locales. Bordeada por roca volcánica por un lado y separada del mar por cemento en el otro, la piscina se encuentra prácticamente al nivel del mar y puede ser muy peligrosa en condiciones de mares agitados, cuando las grandes olas pueden superar fácilmente la barrera de cemento.

Según la prensa local, al momento del incidente había en vigor un aviso meteorológico por mares agitados. Un medio de comunicación informó que la piscina había estado cerrada al público desde el 3 de diciembre.

Residentes del área dijeron que los nadadores habían ignorado las señalizaciones y vallas colocadas para evitar la entrada a la piscina debido a las condiciones meteorológicas. Añadieron que cualquier persona que sea arrastrada al mar tendría problemas para encontrar un punto de apoyo en las resbaladizas rocas bajo la piscina.

Emilio Navarro, el alcalde de Santiago Del Teide, ofreció sus condolencias a las familias de los fallecidos y dijo que los equipos de rescate continuaban buscando a la persona desaparecida.

Señaló que las autoridades toman medidas para advertir a los bañistas sobre los peligros e intentar disuadirlos de usar la piscina durante condiciones de mares agitados.

En noviembre, el intenso oleaje cobró la vida de tres personas y dejó a otras 15 heridas en Tenerife, después de que fueron arrastradas hacia el océano Atlántico durante una marea alta.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP