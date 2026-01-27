Ola de calor en Australia alcanza temperaturas récord de casi 50 °C

Compartir en:









Unas mujeres se refrescan del calor frente a los pulverizadores de agua en el Abierto de Australia de tenis en Melbourne, Australia, el 27 de enero de 2026. (Foto AP/Dar Yasin) AP

Las localidades rurales de Hopetoun y Walpeup en el estado de Victoria registraron máximas preliminares de 48,9 °C (120 °F), que, de confirmarse durante la noche, superarían los récords establecidos en el día en 2009 cuando 173 personas murieron en los devastadores incendios forestales en el estado.

No se reportaron víctimas de la ola de calor del martes, pero las autoridades de Victoria instaron a la precaución mientras tres incendios forestales ardían fuera de control.

Melbourne, la ciudad más grande del estado, también estuvo cerca de su día más caluroso. Quizás en ningún lugar fue más evidente el calor abrasador que en Melbourne Park, donde las habituales multitudes que se agolpan fuera del torneo de tenis del Abierto de Australia se ahuyentaron a medida que las temperaturas se disparaban.

Dentro, los organizadores implementaron protocolos de calor extremo, obligando al cierre de los techos retráctiles sobre las principales arenas y al aplazamiento de los partidos en las canchas exteriores sin cubierta. Durante el partido de cuartos de final del martes entre Aryna Sabalenka e Iva Jovic —el último partido jugado bajo el sol abrasador— las jugadoras sostenían paquetes de hielo en sus cabezas y ventiladores portátiles en sus rostros durante los descansos en el juego.

Los organizadores entregaron cojines a los fotógrafos que cubren el partido para evitar lesiones relacionadas con el calor cuando se sentaban y cubrían sus cámaras con toallas para evitar que los dispositivos fallaran por el calor o se quemaran las manos. Los aficionados se formaron frente a enormes ventiladores de niebla o buscaron refugio en áreas del recinto con aire acondicionado.

Las multitudes en el evento, que hasta ahora ha registrado días de asistencia récord, disminuyeron de 50.000 en la sesión diurna del lunes a 21.000 el martes, ya que la gente hizo caso a las advertencias de salud de los funcionarios y se quedaron en casa.

Se espera que las temperaturas bajen el miércoles, aunque la ola de calor se prolongará hasta el fin de semana. El lunes, partes de los estados de Nueva Gales del Sur y Australia del Sur alcanzaron temperaturas récord, algunas superando los establecidos durante un verano destructivo de incendios forestales en 2019.