Okoro anota 24 puntos y lidera a los Bulls en victoria 134-118 sobre los Pelicans, pese a bajas

Matas Buzelis consiguió 19 tantos, Jalen Smith tuvo 14 y 14 rebotes, y Nikola Vucevic anotó 17 para un equipo de Chicago que jugó sin sus dos máximos anotadores, Josh Giddey y Coby White, quienes se lesionaron en una derrota ante Minnesota el lunes por la noche y se espera que se pierdan varios partidos.

Los cinco titulares de Chicago alcanzaron cifras de dos dígitos, al igual que tres jugadores reservas: Ayo Dosunmu, Kevin Huerter y Patrick Williams.

Zion Williamson lideró a Nueva Orleans con 31 puntos y Jordan Poole añadió 26 desde la banca en la quinta derrota consecutiva del equipo.

Los Bulls impusieron su estilo de juego rápido, anotando 25 puntos en contraataques, mientras se mantenían firmes con los Pelicans en la pintura (60 puntos contra 56).

Chicago aprovechó las faltas de Nueva Orleans en un juego que a menudo se tornó físico. Chicago encestó 25 de 34 tiros libres en el partido después de tener dificultades desde la línea en la primera mitad.

Giddey (tensión en el isquiotibial izquierdo) será reevaluado en dos semanas y White (tensión en la pantorrilla derecha) en una, dijo el equipo el domingo. Los Bulls también informaron que el pívot Zach Collins (esguince en el dedo del pie derecho) será reevaluado en diez días. Se perdió el partido del lunes.

El guardia de los Pelicans, José Alvarado, cumplió el segundo de una suspensión de dos juegos derivada de su pelea el sábado por la noche con Mark Williams de Phoenix.

