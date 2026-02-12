Oklahoma realiza su primera ejecución de 2026: un hombre condenado por doble homicidio

Esta foto proporcionada por el Departamento de Correcciones de Oklahoma muestra a Kendrick Simpson, de 45 años, el 11 de agosto de 2025, sentenciado a muerte por el asesinato de dos hombres en un tiroteo en 2006. (Departamento de Correcciones de Oklahoma vía AP) AP

Kendrick Simpson, de 45 años, fue declarado muerto a las 10:19 CST tras una inyección de tres fármacos en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAlester, informaron funcionarios penitenciarios. Fue condenado por matar a Anthony Jones, de 19 años, y a Glen Palmer, de 20, al disparar contra su automóvil tras un altercado en un club nocturno de Oklahoma City.

Ya sujeto a la camilla dentro de la cámara de ejecución, Simpson les dijo a su familia y a miembros de su equipo legal: “Los quiero a todos. Gracias a todos por estar aquí para apoyarme”.

Su asesor espiritual, el reverendo Don Heath, leyó pasajes de las Escrituras en la cámara durante la ejecución, que duró unos 12 minutos. Un médico entró en la sala y declaró a Simpson inconsciente unos cinco minutos después de que comenzaron a administrarse los primeros fármacos.

Simpson, que huyó a Oklahoma City desde Nueva Orleans tras la devastación por el huracán Katrina en 2005, admitió los asesinatos durante una audiencia de clemencia el mes pasado. Pidió disculpas a las familias de las víctimas y a un tercer hombre que estaba en el vehículo cuando Jones y Palmer fueron baleados.

La hermana de Palmer, Crystal Allison, presenció la ejecución y dijo que le perturbó ver a Simpson sonreír a sus familiares mientras estaba sujeto a la camilla.

“Esa misma sonrisa que me ha estado atormentando durante 20 años, seguía sonriendo, esa misma sonrisa, acostado en su lecho de muerte”, manifestó.

El fiscal general estatal, Gentner Drummond, señaló en un comunicado el jueves que se había hecho justicia para Palmer y Jones.

“Sus jóvenes vidas les fueron arrebatadas de manera trágica y demasiado pronto”, expresó Drummond. “Espero que este día traiga algo de paz a sus familias, que han soportado un dolor inimaginable durante los últimos 20 años”.

“No tengo excusas”, dijo Simpson entonces. “No culpo a otros, y ellos no merecían lo que les pasó”.

Pese a su disculpa, la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado, integrada por cinco miembros, votó por un estrecho margen para negarle la clemencia a Simpson.

La Corte Suprema de Estados Unidos no hizo comentarios el miércoles tras rechazar una apelación de última hora para bloquear la ejecución.

Los abogados de Simpson argumentaron que él sufría trastorno de estrés postraumático derivado de un trauma crónico en su niñez, mientras crecía en un complejo de vivienda pública en New Orleans.

“Kendrick es un hombre digno de su misericordia y compasión”, escribieron sus abogados en su solicitud de clemencia. “La pena de muerte se supone que debe reservarse para los peores de los peores delitos y delincuentes. Kendrick y su caso no representan ninguna de esas cosas”.

Según los fiscales, la noche del homicidio, en enero de 2006, Simpson colocó un rifle de asalto en el maletero de un vehículo en el que él y sus amigos fueron a un club en el noroeste de Oklahoma City. Tras un altercado en el club entre Simpson y Palmer, según los fiscales, Simpson y sus amigos siguieron a Palmer y Jones desde una gasolinera cercana, y Simpson sacó el arma por la ventanilla y disparó unas 20 rondas contra su automóvil. Ambas víctimas recibieron múltiples impactos de bala.

El estado utiliza el sedante midazolam, seguido de bromuro de vecuronio para detener la respiración y cloruro de potasio para detener el corazón.

La ejecución de Simpson era la segunda del año en Estados Unidos. El martes, Florida, que llevó a cabo un récord estatal de 19 ejecuciones en 2025, ejecutó a Ronald Palmer Heath con una inyección de tres fármacos, condenado a muerte por el asesinato en 1989 de un vendedor ambulante al que él y su hermano conocieron en un bar de Gainesville.

En total, 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025, con Florida a la cabeza debido a una oleada de órdenes de ejecución firmadas por el gobernador republicano Ron DeSantis. Alabama, Carolina del Sur y Texas empataron en el segundo lugar con cinco cada uno ese año.

La próxima ejecución del país también será en Florida, el 24 de febrero: Melvin Trotter recibirá la inyección letal por asesinar al dueño de una tienda de comestibles durante un robo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP