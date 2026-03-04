O’Higgins toma ventaja 1-0 ante Tolima en 3ra fase preliminar de Copa Libertadores

El equipo chileno se adelantó en la serie con un disparo de González dentro del área, frente a un conjunto colombiano que jugó con uno menos desde los 37 minutos por la expulsión de Kelvin Flórez.

O’Higgins también terminó con 10 jugadores por la tarjeta roja que vio Felipe Ogaz a los 81.

En el otro encuentro de la jornada, Sporting Cristal ganó a domicilio 1-0 a Carabobo.

Los ocho equipos que disputan esta ronda ya aseguraron al menos participar en la Copa Sudamericana si no logran acceder a la fase de grupos de la Libertadores. La próxima semana se conocerá a los cuatro clasificados a la siguiente etapa.

Este jueves se cierra la tanda de ida de la fase 3 con el enfrentamiento entre el debutante Juventud de Las Piedras e Independiente Medellín.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 19 de marzo. El calendario de seis fechas comenzará la semana entre el 7 y el 9 de abril. Se extenderá hasta la última semana de mayo.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio El Teniente, de Rancagua, O’Higgins tomó ventaja con el gol de González cuando se jugaba el octavo minuto de prolongación de la primera parte.

El extremo de O’Higgins, que también había marcado en la fase anterior en el triunfo como local frente a Bahía, controló un centro de Luis Pavez y definió ante el arquero Neto Volpi.

El disparo de González fue el único tiro al arco de los anfitriones en el período inicial.

En un primer tiempo accidentado, el volante de Tolima Edwar López dejó la cancha por lesión apenas a los cinco minutos.

Kelvin Flórez, quien reemplazó a López, fue expulsado por una falta imprudente sobre Alan Robledo en la lucha por un balón dividido.

Robledo abandonó la cancha en camilla por la herida en la cabeza que le produjo la infracción y fue sustituido por Nicolás Garrido.

Con la superioridad numérica, O’Higgins controló las acciones en el complemento y tuvo sus mejores ocasiones en los pies de Bryan Rabello y Juan Leiva.

A nueve minutos del final, Ogaz recibió la segunda amonestación por una falta contra Jersson González en un ataque prometedor.

Tolima, que viene de dejar en el camino en penales a Deportivo Táchira, adelantó sus líneas en el tramo final, pero no inquietó la portería defendida por Omar Carabalí.

En Valencia, Sporting Cristal se adelantó en la llave con un triunfo 1-0 sobre Carabobo.

El cuadro peruano, que superó en la segunda fase a 2 de Mayo, anotó el único tanto del compromiso a los 14 minutos con un penal transformado por Yoshimar Yotún.

A los 23, los visitantes tuvieron la ocasión de ampliar el resultado con un tanto de Felipe Vizeu, pero fue invalidado tras la revisión en el videoarbitraje por una mano previa de Cristiano da Silva.

Carabobo dominó el trámite en el segundo tiempo, pero no pudo batir al arquero Diego Enríquez, que finalizó con cinco atajadas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP