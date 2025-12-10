americateve

Oficina de derechos humanos de la ONU sufre drásticos recortes presupuestarios

GINEBRA (AP) — El jefe de derechos humanos de la ONU afirmó que su oficina enfrenta un déficit de financiamiento de 90 millones de dólares este año y que los recortes de personal incluirían alrededor de 300 puestos, o aproximadamente el 15%, a lo largo del año.

Volker Turk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, dice que la oficina con sede en Ginebra estaba en "modo de supervivencia" en un momento en que los principales donantes, incluidos Gran Bretaña, Finlandia, Francia y Estados Unidos, han reducido sus contribuciones.

“Nuestros recursos han sido recortados junto con el financiamiento para organizaciones de derechos humanos, incluso a nivel de base en todo el mundo”, manifestó Turk a los periodistas en el Día de los Derechos Humanos. “Estamos en modo de supervivencia”.

“Mi oficina ha tenido alrededor de 90 millones de dólares menos de lo que necesitábamos este año, lo que significa que se han perdido alrededor de 300 empleos y se ha tenido que recortar trabajo esencial”, en países como Colombia, Congo, Myanmar y Túnez, señaló, "en un momento en que las necesidades están aumentando”.

La oficina de derechos tenía un presupuesto aprobado por los estados miembros de 246 millones de dólares este año, pero recibió 67 millones de dólares menos de esa cantidad, indicó la portavoz Marta Hurtado Gomez en un correo electrónico.

Además, la oficina había solicitado financiamiento extra-presupuestario, o voluntario, por 500 millones de dólares, pero ha recibido la mitad de eso. Se espera que haya gastado 273 millones de dólares para fin de año, lo que significa un déficit de otros 23 millones de dólares.

Muchas organizaciones de la ONU, incluida la Organización Mundial de la Salud, la agencia de refugiados de la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones, han recortado empleos y gastos este año porque algunos de los principales donantes no han pagado sus cuotas a la ONU en su totalidad o han reducido la ayuda exterior.

Esas otras organizaciones tienen presupuestos anuales en miles de millones y personal mucho más grande que la oficina de derechos.

“Todos estamos afectados”, expresó Turk, añadiendo que su oficina ha sido "afectada de manera desproporcionada... en el sentido de que si recortas lo que ya es muy escaso, y si lo recortas aún más, entonces obviamente tiene un gran impacto”.

Después de comenzar el año con alrededor de 2.000 empleados, la oficina de derechos ya ha recortado 230 puestos este año y se espera que recorte entre 70 y 80 más para fin de año.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

