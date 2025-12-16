Oficial del ejército es hallado muerto en la residencia presidencial de Argentina

BUENOS AIRES (AP) — El gobierno argentino informó el martes que un oficial del Ejército que cumplía funciones de seguridad fue hallado sin vida en uno de los puestos internos del predio donde se encuentra la residencia del presidente Javier Milei en las afueras de Buenos Aires, en circunstancias que están bajo investigación judicial.