Ofensiva migratoria de Trump en Ciudades Gemelas convierte caos y tensión en la nueva normalidad

Agentes federales de inmigración, en el exterior del edificio federal Bishop Whipple tras emplear gases lacrimógenos, el 12 de enero de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Jen Golbeck) AP

En cuestión de minutos, comienzan a salir camionetas y minivans que forman los convoyes sin distintivos que se han convertido rápidamente en una imagen temida y habitual en las calles de Minneapolis, St. Paul y sus suburbios.

Los manifestantes también llegan temprano y desafían el frío parados al otro lado de la calle del complejo federal cercado, que alberga un tribunal de inmigración y oficinas gubernamentales. "¡Váyanse a casa!", gritan mientras los convoyes rugen al pasar. "¡Fuera ICE!", las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La situación suele ponerse más fea al caer la noche, cuando los convoyes regresan y los manifestantes a veces se enfadan más, sacudiendo las vallas y, en algunas ocasiones, golpeando los vehículos que pasan. Al final, los agentes federales avanzan hacia ellos y disparan gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento antes de realizar al menos alguna detención.

”¡No nos vamos a ninguna parte!”, gritó una mujer una mañana reciente. “Nos quedaremos aquí hasta que se vayan”.

Este es el ritmo diario de la Operación Metro Surge, la última campaña, y la más grande, del gobierno del presidente Donald Trump hasta la fecha, con más de 2.000 agentes. El operativo ha enfrentado a autoridades municipales y estatales con el gobierno federal, provocó enfrentamientos diarios entre activistas y agentes de inmigración en las dos ciudades profundamente progresistas, y se cobró la vida de una madre de tres hijos.

La operación es apenas perceptible en algunas zonas, especialmente en vecindarios y suburbios más blancos y adinerados, donde los convoyes y los gases lacrimógenos son poco frecuentes. E incluso en los barrios donde la presencia de los agentes de inmigración enmascarados es habitual, suelen moverse con una rapidez fantasmal, efectuando detenciones y desapareciendo antes de que los manifestantes puedan reunirse en masa.

Aun así, la campaña se percibe en amplias zonas del área de las Ciudades Gemelas, donde viven más de tres millones de personas.

“No usamos la palabra ‘invasión’ a la ligera”, dijo el alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, a reporteros esta semana, señalando que su policía tiene apenas 600 efectivos. “Lo que estamos viendo son miles —en plural, miles— de agentes federales llegando a nuestra ciudad”.

Esos agentes tienen una presencia desproporcionada en una ciudad pequeña.

Cruzar Los Ángeles y Chicago, dos objetivos anteriores de la campaña del gobierno de Trump, puede tomar horas. En Minneapolis, solo hacen falta 15 minutos.

Así que, mientras la preocupación se extiende por la región, los niños faltan a la escuela o aprenden de forma telemática, las familias evitan los servicios religiosos y muchos negocios, especialmente en vecindarios de migrantes, han cerrado temporalmente.

Si se recorre Lake Street, un enclave de inmigrantes desde los días en que los recién llegados a Minneapolis procedían de Noruega y Suecia, y las aceras ahora parecen atestadas solo con los activistas que montan guardia, listos para hacer sonar sus silbatos ante la primera señal de un convoy.

En La Michoacana Purepecha, donde los clientes pueden pedir helado, bananas cubiertas de chocolate y chicharrones, la puerta está cerrada y solo se admite una persona de cada vez. Cerca, en la Taquería Los Ocampo, un cartel en inglés y español dice que el restaurante está cerrado temporalmente debido a las “condiciones actuales.”

A una docena de cuadras de distancia, en el Karmel Mall, a donde la gran comunidad somali de la ciudad acude para todo —desde la comida y café hasta la preparación de impuestos—, los letreros en las puertas advierten “ICE, no entre sin orden judicial”,

La sombra de George Floyd

Han pasado casi seis años desde que George Floyd fuera asesinado por un agente de la policía de Minneapolis, pero las heridas permanecen abiertas.

Floyd falleció a apenas unas cuadras de donde un oficial de ICE disparó y mató a Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, durante un altercado el 7 de enero, después de que ella se detuviera para ayudar a los vecinos durante una redada. Según las autoridades federales, el agente disparó en defensa propia después de que Good utilizara su vehículo "como arma". Las autoridades municipales y estatales rechazan esa explicación y se remiten a los múltiples videos del incidente grabados por transeúntes.

Para los residentes en las Ciudades Gemelas, la represión puede resultar abrumadora.

“Basta ya”, señaló Johan Baumeister, quien llegó al lugar donde murió Good poco después del tiroteo para dejar flores.

Dijo que no quería ver las violentas protestas que sacudieron Minneapolis tras el deceso de Floyd, que causaron daños valorados en miles de millones de dólares. Pero la ciudad tiene un largo historial de activismo y protestas, y no tenía dudas de que habría más.

“Creo que verán cómo Minneapolis vuelve a mostrar su ira", predijo.

Tenía razón.

En los días posteriores se registraron enfrentamientos entre activistas y oficiales de inmigración. La mayoría se quedaron en poco más que insultos y burlas, y los daños se limitaron a ventanas rotas, grafitis y algunos vehículos federales vandalizados.

Pero ahora, los choques violentos estallan regularmente en las Ciudades Gemelas. Algunos manifestantes buscan claramente provocar a los agentes federales, lanzándoles bolas de nieve o gritándoles obscenidades con megáfonos a unos metros (pies) de distancia. La violencia más contundente, sin embargo, procede de los agentes, que han roto ventanas de autos, rociado a los manifestantes con espray de pimienta y advertido a los observadores que no los sigan por las calles. Inmigrantes y ciudadanos han sido sacados de vehículos y casas y detenidos, a veces durante días. Y la mayoría de los enfrentamientos terminan con gases lacrimógenos.

Los conductores en Minneapolis o St. Paul pueden encontrarse ahora con intersecciones bloqueadas por hombres con chalecos antibalas y máscaras antigás, con helicópteros resonando sobre sus cabezas y el aire lleno de los silbatos de los manifestantes.

Quita la nieve de la acera de tu vecino

En un estado que se enorgullece de su civismo, las protestas tienen algo muy propio de Minnesota.

Poco después de que Good fuera abatida, el gobernador Tim Walz, demócrata y blanco habitual de los comentarios de Trump, mostró repetidamente su enojo, pero también instó a la gente a encontrar formas de ayudar a sus comunidades.

“Podría ser quitando la nieve de la acera de tu vecino”, dijo. “Podría significar estar en un banco de alimentos. Podría ser pararse a hablar con alguien con quien no has hablado antes”.

Él y otros líderes han pedido a los manifestantes que mantengan la calma, advirtiendo que la Casa Blanca estaba buscando una oportunidad para tomar medidas más duras.

Y cuando las protestas derivan en choques, los residentes suelen salir de sus casas y repartir agua embotellada para que los afectados puedan limpiarse los ojos del gas lacrimógeno.

Los residentes vigilan las escuelas para avisar a los padres inmigrantes si se acercan convoyes mientras recogen a sus hijos. Llevan paquetes con ayuda a quienes están demasiado asustados para salir a la calle, y les organizan el transporte para ir al trabajo o al médico.

El jueves, en el sótano de una iglesia luterana en St. Paul, el grupo Open Market MN preparó paquetes de alimentos para más de un centenar de familias que no salen de casa. Colin Anderson, el responsable de comunicación del colectivo, señaló que las solicitudes que reciben han aumentado.

A veces, la gente ni siquiera entiende lo que les ha sucedido.

Como Christian Molina, de los suburbios de Coon Rapids, que recientemente manejaba por un vecindario de Minneapolis para llevar su auto al mecánico, cuando agentes de inmigración comenzaron a seguirlo. Se pregunta si es porque parece hispano.

Encendieron la sirena de su vehículo, pero Molina siguió conduciendo, sin estar seguro de quiénes eran.

Al final, los oficiales aceleraron, golpearon su parachoques trasero y ambos autos se detuvieron. Dos personas bajaron del vehículo y le pidieron la documentación. Molina se negó y dijo que esperaría a la policía. La gente comenzó a congregarse y pronto estalló un enfrentamiento que terminó con gases lacrimógenos.

Así que los agentes se fueron.

Atrás dejaron un hombre enojado y preocupado que de repente tenía un sedán con el guardabarros trasero destrozado.

Mucho después de que los oficiales se hubieran ido, tenía una última pregunta.

"¿Quién va a pagar por mi auto?", dijo Molina.

___

Los periodistas de The Associated Press Rebecca Santana y Giovanna Dell’Orto en Minneapolis, y Hallie Golden en Seattle contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP