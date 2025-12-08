Ocho personas mueren al caer por barranco el autobús en que viajaban en zona montañosa de Bolivia

Compartir en:









El camino donde ocurrió el accidente está “en malas condiciones” debido a las lluvias, lo que pudo provocar que el conductor perdiese el control del pequeño autobús de pasajeros que rodó unos 150 metros por un barranco, dijo el comandante policial de la Unidad de Bomberos de La Paz, coronel Pavel Tobar.

Además de pasajeros, el vehículo transportaba sacos de coca desde la región de Yungas, en el norte, hacia los mercados de La Paz.

Los heridos fueron evacuados a hospitales de esta capital. Los mismos transportistas que recorren la región ayudaron a auxiliarlos hasta que llegaron los bomberos rescatistas.

La zona del accidente, situada a unos 90 kilómetros al norte de La Paz, es de alta montaña, profundas quebradas y en ella son relativamente frecuentes los accidentes de tránsito, según las autoridades.

Bolivia figura entre los países con más accidentes de ruta y ocupa el segundo lugar en la región andina después de Perú. La causa más frecuente es la imprudencia del conductor en rutas complicadas o de alto tráfico, según varios estudios.

FUENTE: AP