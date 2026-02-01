americateve

Ocho muertos en choque de autobús de pasajeros tras fuertes lluvias en el sur de Turquía

ESTAMBUL (AP) — Ocho personas murieron el domingo después de que un autobús de pasajeros se saliera de la carretera en la provincia de Antalya, en el sur de Turquía, según informó un alto funcionario.

Imágenes en la emisora estatal TRT mostraron el vehículo volcado de lado en un terraplén en una vía de acceso en Dosemealti, un distrito al noroeste del centro de la ciudad de Antalya.

El gobernador provincial, Hulusi Sahin, afirmó que 26 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. La agencia de noticias DHA informó que algunos pasajeros salieron despedidos del autobús, que había viajado durante la noche desde Tekirdag, en el noroeste de Turquía.

Antalya, un popular destino turístico en el Mediterráneo, ha registrado fuertes lluvias en los últimos días. "El suelo estaba mojado y también había niebla en la zona. No es un lugar para acelerar, pero parece que el autobús iba a alta velocidad", indicó Sahin a TRT.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

