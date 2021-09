Alexandria Ocasio-Cortez pide más impuestos a los ricos con su vestido y le llueven las críticas

En el caso de Ocasio-Cortez no parece que ni ella ni su diseñadora hayan pagado tal cantidad, como explica Vanessa Friedman, responsable de moda de The New York Times, aunque la experta señala que “alguien” ha tenido que pagar por ella. La periodista ha sintetizado la crítica que ha recibido la congresista por acudir a un evento en el que se gastan esas ingentes cantidades de dinero.

Alexandria Ocasio Cortez.png

Los que la apoyan sentencian que tiene valor que, precisamente en una cita a la que acuden multimillonarios, la política les recuerde con su vestido que deben pagar lo que les corresponde.

A sabiendas de las críticas, la congresista del Bronx ha compartido en su Instagram varias imágenes con un pie de foto en el que se defiende. “Antes de que nadie empiece a volverse loco, los funcionarios elegidos democráticamente en Nueva York son invitados regularmente a asistir al Met debido a nuestras responsabilidades para supervisar las instituciones culturales que sirven al público de nuestra ciudad. Yo fui uno de los varios que asistieron”, escribió Ocasio-Cortez.

En su publicación, la política también muestra el “orgullo” de trabajar con Aurora James, diseñadora negra que aboga por la sostenibilidad en su trabajo y que comenzó su carrera en un mercadillo de Brooklyn. James, que fue portada de Vogue en septiembre de 2020, utiliza técnicas que se remontan a la tradición de algunos países de África en busca de un modelo artesanal.

No es la primera vez que Ocasio-Cortez es atacada por cuestiones relacionadas con la moda. En una aparición televisiva, la demócrata fue criticada por llevar un vestido de lentejuelas, a lo que ella respondió que quedaban bien con la lucha por la sanidad universal. También la han cuestionado por llevar ropa de firma, pero ella ha explicado que no la compra, sino que utiliza plataformas de alquiler de ropa.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.