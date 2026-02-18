americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Obispo polaco va a juicio por presuntas demoras en denunciar abusos infantiles de sacerdotes

VARSOVIA, Polonia (AP) — Un obispo polaco fue a juicio el miércoles, acusado de no informar de inmediato a las autoridades sobre el presunto abuso sexual de niños por parte de dos sacerdotes de su diócesis.

ARCHIVO – El monasterio Jasna Gora, el santuario católico más venerado de Polonia, al atardecer, en Czestochowa, Polonia, el 23 de septiembre de 2023. (AP Foto/Michal Dyjuk, Archivo)
ARCHIVO – El monasterio Jasna Gora, el santuario católico más venerado de Polonia, al atardecer, en Czestochowa, Polonia, el 23 de septiembre de 2023. (AP Foto/Michal Dyjuk, Archivo) AP

Es la primera vez que un obispo polaco es juzgado por abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes bajo su autoridad.

Durante mucho tiempo, la Iglesia católica fue la máxima autoridad moral en Polonia tras haber desempeñado un papel inspirador durante la ocupación y el dominio extranjero y haber respaldado al movimiento anticomunista Solidaridad en la década de 1980.

Sin embargo, años de ajustes de cuentas por los abusos del clero y décadas de encubrimiento por parte de superiores religiosos han dañado la credibilidad de la jerarquía, que dio a Polonia a su católico más famoso, san Juan Pablo II.

Se acusa a jerarcas de la Iglesia de ignorar los delitos o, en algunos casos, de proteger a sacerdotes trasladándolos a nuevos destinos una vez que los escándalos se hicieron públicos. En un informe divulgado en 2019 por la Conferencia Episcopal Polaca, el órgano eclesiástico central, se indica que, entre 1990 y 2018, se presentaron ante la Iglesia 382 denuncias de abuso sexual contra sacerdotes.

Según el derecho interno de la Iglesia católica, los obispos no están obligados a informar a la policía sobre sospechas de abuso por parte de sus sacerdotes, y durante décadas, mantuvieron los casos dentro de la institución, prefiriendo proteger la reputación de la Iglesia a costa de las víctimas.

Incluso en países que han afrontado los abusos, es muy inusual que un obispo se enfrente a un proceso penal por no denunciar abusos ante las fuerzas del orden. En Francia, en medio de revelaciones sobre el devastador legado de abusos de la Iglesia, un tribunal condenó en 2019 al cardenal de Lyon, Philippe Barbarin, por encubrir los delitos sexuales de un sacerdote abusador, pero la condena fue revocada en apelación dos años después.

Según la Agencia de Prensa Polaca, los fiscales sostuvieron el miércoles ante el tribunal que el obispo Andrzej Jeż debió informar de inmediato a las autoridades al recibir información creíble sobre el presunto abuso infantil cometido por sacerdotes en su diócesis.

En el caso de los dos sacerdotes bajo la supervisión de Jeż, la Iglesia católica sí realizó investigaciones internas y denunció a los sacerdotes ante las autoridades. Pero los fiscales argumentaron que la ley exige informar sin demora.

Jeż enfrenta hasta tres años de prisión si es declarado culpable. El clérigo afirma ser inocente y asegura que informó a las autoridades tan pronto como la Iglesia aclaró los hechos y una vez que tuvo conocimiento de la obligación legal de hacerlo.

Ha ejercido como obispo en la diócesis de Tarnow, en el sur de Polonia, desde 2012.

“Expreso mi pesar y mis disculpas a todos los que resultaron perjudicados y a otras personas que sufrieron por esto, lo cual incluye a menudo a las familias”, manifestó Jeż el miércoles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (izquierda), y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, entran a un salón durante una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (Hector Retamal/Pool Foto vía AP)

Bruno Rodríguez llega a Rusia en visita SECRETA antes de reunión clave con Putin

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter