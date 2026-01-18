Obispo de Nueva Hampshire advierte sobre "martirio" en medio de redadas migratorias

Una manifestación en Filadelfia en honor a la memoria de Renee Good, una mujer asesinada a tiros por un agente de ICE en Minneapolis, el 8 de enero del 2026. (AP foto/Tassanee Vejpongsa) AP

El obispo Rob Hirschfeld de la Iglesia Episcopal de Nueva Hampshire hizo sus comentarios a principios de este mes en una vigilia en honor a Renee Good, quien fue asesinada a tiros el 7 de enero por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La administración Trump ha defendido las acciones del agente, diciendo que disparó en defensa propia mientras estaba frente al vehículo de Good cuando comenzó a moverse hacia adelante. Esa explicación ha sido refutada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y otros, basándose en videos del enfrentamiento.

El discurso de Hirschfeld citó a varios miembros del clero histórico que arriesgaron sus vidas para proteger a otros, incluyendo a Jonathan Daniels, un estudiante de seminario de Nueva Hampshire que fue asesinado a tiros por un policía en Alabama mientras protegía a un joven activista de derechos civiles negro en 1965.

“He dicho al clero de la diócesis episcopal de Nueva Hampshire que podríamos estar entrando en ese mismo testimonio", declaró Hirschfeld. "Y les he pedido que pongan sus asuntos en orden, que se aseguren de tener sus testamentos escritos, porque puede ser que ahora ya no sea el momento de hacer declaraciones, sino de nosotros, con nuestros cuerpos, interponernos entre los poderes de este mundo y los más vulnerables”.

Hirschfeld no llamó a la violencia, sino que dijo que las personas de fe cristiana no deberían temer a la muerte.

“Los que estamos listos para construir un nuevo mundo, también tenemos que estar preparados”, expresó. “Si realmente queremos vivir sin miedo, no podemos temer ni siquiera a la muerte misma, amigos míos”.

Otros líderes religiosos también han llamado a los cristianos a proteger a los vulnerables en medio de las masivas redadas de inmigrantes, incluyendo el reverendísimo Sean W. Rowe, el obispo presidente de la Iglesia Episcopal.

“Seguimos resistiendo, abogando, dando testimonio y reparando la brecha", indicó Rowe durante una oración a principios de esta semana. "Seguimos protegiendo y cuidando a aquellos entre nosotros que son inmigrantes y refugiados porque son amados por Dios, y sin ellos, no podemos ser completamente la iglesia”.

En Minnesota, el reverendísimo Craig Loya instó a las personas a no responder “odio con odio”, sino a enfocarse en el amor en “un mundo que obviamente no está bien”.

“Vamos a actuar como nuestros antiguos ancestros y a poner el mundo patas arriba movilizándonos por amor", dijo. “Vamos a interrumpir con la esperanza de Jesús. Vamos a agitar con el amor de Jesús”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP