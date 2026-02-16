americateve

Obama frena rumores sobre extraterrestres y dice que no hay pruebas de contacto

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama afirmó que no vio pruebas de que los extraterrestres “hayan hecho contacto con nosotros”, tras un revuelo en redes sociales durante el fin de semana porque dijo en un podcast que los extraterrestres eran reales.

Barack Obama haba con Julius Erving durante el Juego de las Estrellas de la NBA el domingo 15 de febrero de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Durante una ronda de preguntas rápidas con el presentador del podcast Brian Tylor Cohen, a Obama le preguntaron: “¿son reales los extraterrestres?”.

“Son reales”, respondió, y continuó: “Pero no los he visto. Y no los están ocultando en el Área 51”.

El expresidente publicó un comunicado en Instagram la noche del domingo en el que pareció aclarar a qué se refería con sus comentarios, que se han vuelto virales.

“Intentaba mantener el espíritu de la ronda rápida, pero como ha llamado la atención, permítanme aclararlo. Estadísticamente, el universo es tan enorme que es probable que haya vida ahí fuera. Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que la posibilidad de que nos hayan visitado extraterrestres es baja, y no vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que seres extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros. ¡De verdad!”.

El secretismo en torno al Área 51, un sitio de pruebas ultrasecreto de la Guerra Fría en el desierto de Nevada, ha alimentado durante mucho tiempo teorías de conspiración entre los entusiastas de los ovnis.

En 2013, la CIA reconoció la existencia del sitio, pero no choques de ovnis, extraterrestres de ojos negros ni alunizajes escenificados.

Documentos desclasificados se refirieron por su nombre a la instalación de 8.000 millas cuadradas (20.700 kilómetros cuadrados) después de décadas en las que funcionarios del gobierno de Estados Unidos se negaron a reconocerla.

La base ha sido un campo de pruebas para una serie de aeronaves ultrasecretas, incluido el U-2 en la década de 1950 y, más tarde, el bombardero furtivo B-2.

