Graban a pareja teniendo relaciones sexuales en las gradas del estadio de los Oakland Athletics

“El Departamento de Policía de Oakland no fue alertado de este incidente hasta después del juego y se nos informó que el personal/las cámaras de los Atléticos no capturaron video de esto durante el juego. Hemos iniciado una investigación”, indicó Candace Keas, oficial de información pública de OPD, en un comunicado a KRON4 y cuyas declaraciones fueron replicadas por el New York Post.