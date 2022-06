NY eleva edad para comprar fusiles semiautomáticos

Associated Press

ALBANY, Nueva York, EE.UU. (AP) — Los neoyorquinos menores de 21 años no podrán comprar fusiles semiautomáticos en virtud de una nueva ley que la gobernadora Kathy Hochul firmó el lunes, convirtiendo al estado en uno de los primeros en promulgar una importante iniciativa respecto al control de armas tras una serie de tiroteos masivos en el país.

La legislatura de Nueva York aprobó los proyectos de ley la semana pasada, impulsando los cambios después de un par de tiroteos masivos perpetrados por agresores de 18 años armados con fusiles semiautomáticos. Diez personas de raza negra murieron en un ataque racista en un supermercado de Buffalo el 14 de mayo. Diez días después, 19 niños y dos maestras fueron asesinados en una escuela de Texas.

La gobernadora aseguró que Nueva York seguirá invirtiendo en la prevención de los delitos con armas de fuego mediante una alianza con las comunidades locales y continuará fortaleciendo las leyes aumentando la presión al Congreso.

“Hoy es el comienzo, y no es el final”, declaró Hochul. “Pensamientos y oraciones no arreglarán esto, tomar acciones sólidas sí. Lo haremos en nombre de las vidas que se han perdido y por los padres que ya no podrán ver a sus hijos bajar del autobús escolar”.

Fuente: Associated Press