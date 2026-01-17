americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nwabali ataja 2 penales, 1 de Salah, y Nigeria es 3ra en la Copa Africana

CASABLANCA, Marruecos (AP) — El arquero Stanley Nwabali detuvo dos penales, incluido el primero de Mohamed Salah, para que Nigeria venciera el sábado a Egipto por 4-2 en una tanda que le permitió quedarse con el tercer lugar en la Copa Africana de Naciones.

El arquero Francis Uzoho, de la selección nigeriana, festeja la victoria por penales sobre Egipto en el duelo por el tercer sitio de la Copa Africana, disputado el sábado 17 de enero de 2026 (AP Foto/Themba Hadebe)
El arquero Francis Uzoho, de la selección nigeriana, festeja la victoria por penales sobre Egipto en el duelo por el tercer sitio de la Copa Africana, disputado el sábado 17 de enero de 2026 (AP Foto/Themba Hadebe) AP

Ademola Lookman convirtió el penal decisivo.

Salah y Omar Marmoush vieron sus penales atajados por Nwabali al inicio de la tanda, después de que los equipos empataron 0-0 en el tiempo regular. No se jugó tiempo extra en esta suerte de partido de consolación.

Fue la segunda tanda consecutiva de penales para las Súper Águilas tras un empate sin goles, después de perder la semifinal ante Marruecos el miércoles por la misma vía.

Nwabali mostró una mano firme para detener un penal bien ejecutado por Salah. Luego tapó el intento de Marmoush directamente al centro con un pie.

Salah fue anulado por los defensores de Nigeria y no pudo aumentar su cuenta de 11 goles en la Copa Africana.

Victor Osimhen permaneció en el banco de suplentes de Nigeria, lo que sugiere que estaba lidiando con una lesión desde la derrota en la semifinal ante Marruecos. Fue retirado en el tiempo extra de ese partido justo antes de la tanda de penales.

Las Súper Águilas terminaron la Copa Africana con una nota positiva en contraste con la última edición, donde perdieron en la final ante el anfitrión Costa de Marfil.

Marruecos y Senegal disputarán la final en Rabat el domingo. El gol de Sadio Mané fue suficiente para que Senegal avanzara con una victoria de 1-0 sobre Egipto en su semifinal.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Destacados del día

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter