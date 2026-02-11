Número de muertes durante represión de las protestas en Irán rebasa los 7.000, afirman activistas

Compartir en:









En esta imagen difundida el lunes 9 de febrero de 2026 por el sitio web de la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei se dirige a la nación en un discurso televisado. (Oficina del líder supremo de Irán vía AP) AP

Las cifras más recientes provienen de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, un grupo con sede en Estados Unidos que ha sido preciso al informar sobre el saldo de víctimas en disturbios anteriores en Irán y cuenta con el apoyo de una red activistas en el país para verificar el número de muertes.

El gobierno de Irán ofreció su único balance de fallecidos el 21 de enero, cuando afirmó que 3.117 personas murieron. El gobierno teocrático de Irán ha ofrecido cifras subestimadas o simplemente ha dejado de informar sobre el número de decesos en disturbios anteriores.

The Associated Press no ha podido llevar a cabo una evaluación independiente del número de muertos debido a que las autoridades iraníes han bloqueado el acceso a internet y las llamadas internacionales en el país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP